Milioane de europeni vor petrece Crăciunul sub ameninţarea fenomenelor meteo. În Spania, mare parte din ţară este sub alertă de temperaturi de îngheţ, iar în Franţa, mii de familii vor petrece Crăciunul pe întuneric sau în adăposturi după ce casele le-au fost inundate. Alerte de vreme rea sunt şi în Statele Unite. În California, sunt aşteptate ploi torenţiale. Sute de oameni au primit deja ordine de evacuare.

Un frig aşa cum nu a mai fost de mai bine de 15 ani. Asta îi aşteaptă pe spanioli de Crăciun. Meteorologii anunţă temperaturi şi cu 10 grade mai mici decât normalul perioadei. În Madrid, minima va fi de -3 grade, iar maxima nu va depăşi 5 grade.

"Chiar dacă acum este soare, aici la 40 de kilometri în nord de Madrid se poate vedea pe munţi zăpadă. E adevărat, la 1.200 de metri altitudine. Singura scăpare pentru cei care îl aşteaptă pe Papa Noel în costum de baie va fi în Gran Canaria, la 3.000 de kilometri sud de Madrid, unde chiar şi mâine se va putea merge la plajă", a spus corespondentul Observator Ciprian Bălţoiu.

În Andaluzia, valul de aer polar a adus deja ninsori abundente în zona montană.

Articolul continuă după reclamă

În Franţa a plouat în trei zile cât pentru patru luni

În Franţa, zone întinse din regiunea Herault sunt în continuare sub ape, după ce în trei zile a plouat cât în patru luni. 1500 de familii vor petrece Crăciunul pe întuneric după ce liniile de electricitate au fost avariate. Oamenii se plâng că au fost uitaţi de autorităţi, fără provizii şi apă, în condiţiile în care cea de la robinet nu e sigură. Altora viitura le-a luat totul.

Autorităţile spun că este cea mai gravă situaţie cu care se confruntă regiunea în ultimii 30 de ani.

"Vom sărbători Crăciunul, dar va fi complicat. Cred că vom sta acasă şi vom face curăţenie, asta este situaţia anul acesta", a spus cineva.

Şi americanii se confruntă cu vremea capricioasă

Vremea capricioasă le va da bătăi de cap şi americanilor de Crăciun, din cauza unui fenomen atmosferic care aduce cu el ploi puternice, inundaţii şi alunecări de teren. Autorităţile le cer oamenilor să ia în serios alertele şi avertizează că vor fi zone unde va ploua în următoarele 2 zile cât într-o lună.

"Acesta este tipul de sistem de furtuni care afectează zona o dată la 5-10 ani. Concluzia mea este că, dacă intenţionaţi să călătoriţi în timpul sărbătorii de Crăciun, vă rugăm să vă reconsideraţi planurile", a spus Ariel Cohen, de la NWS.

Peste 100 de familii au primit ordine de evacuare. Multe altele au fost anunţate să fie pregătite să plece în orice moment.

"Sunt un pic îngrijorat, neliniştit. Am cumpărat nişte lemne de foc, bineînţeles, mâncare suficientă şi voi rămâne în casă. Aştept să văd dacă va fi într-adevăr o mare furtună", a spus un american.

În pericol de evacuare sunt şi cartierele vedetelor, precum Pacific Palisades şi Malibu, devastate de incendii puternice în urmă cu aproape un an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰