Scandalul barajelor ia amploare. Localnicii din Argeş şi Călăraşi acuză Apele Române că a provocat inundaţii după ce au deversat necontrolat trei lacuri. Oficialii susţin, însă, că de vină sunt ploile de săptămâna trecută şi păgubiţii, care au construit în zonă inundabilă.

Viitura de proporţii a măturat localităţile de la Piteşti în jos, pe cursul Argeşului. Autorităţile susţin că au deversat control apa din două baraje, ca să salveze oraşul Piteşti de inundaţii. Oficial, cei de la Apele Române spun că multe dintre amplasamente ar fi în zone de risc sau neautorizate, însă oamenii afectați au un alt punct de vedere: nimeni nu i-a avertizat că vor fi astfel de deversări și că apa poate ajunge la acest nivel. La Mogoșani, pagubele sunt uriașe. Vorbim despre bazine compromise, pește pierdut, sute de mii de euro blocați acum sub apă.

Cum se apără Apele Române

Ferma piscicolă de la Mogoşani era una dintre cele mai mari din zonă. "A crescut la nivel maxim, ne-a înghiţit cu totul. După care a continuat să tranziteze apa prin balta noastră, să nu se mai observe unde e Argeşul, unde este balta", a declarat Andrei Drăghiciu, fermier. Necazurile au apărut după ploile de săptămâna trecută, susţin cei de la Apele Române. "Precipitații abundente de aproximativ 100 l/mp, care au generat apariția unor viituri pe toate cursurile de râu din zona montană", a declarat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Articolul continuă după reclamă

Pe cursul Argeșului, mai multe balastiere au fost inundate, iar utilajele au rămas sub ape. "A fost o deversare controlată în punctul dumnealor de vedere. Râul Argeş de 50 de ori a fost mai mare ca volum de apă decât supraplinul lui, deci asta spune multe", a declarat Andrei Drăghiciu, fermier. Altă localitate, aceleaşi acuzaţii. Podul peste râul Argeș care leagă orașul Budești, Călărași de comuna Crivăț a fost și el rupt de viitură. Debitul crescut a adus bușteni și gunoaie, care i-au afectat iremediabil structura de rezistență. Specialiștii spun că, dacă apa va curge la fel de puternic, în câteva ore podul va dispărea de aici cu totul. Puntea era ridicată pe mai multe tuburi metalice. Fără ea, legătura dintre cele două localităţi se face pe un drum de 14 kilometri, în loc de 6 kilometri, cum era până acum.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰