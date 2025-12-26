Este stare de urgenţă în California după inundaţiile devastatoare care au lovit sudul statului american. Cel puţin patru oameni au murit din cauza viiturilor care au măturat totul în cale, iar zeci de oameni au fost salvaţi în ultimul moment din maşinile luate de ape. Autorităţile le cer oamenilor să nu plece la drum dacă nu au o nevoie urgentă pentru că se aşteaptă în continuare la viituri şi alunecări de teren.

Salvatorii au avut mai multe misiuni, inclusiv pentru recuperarea unor persoane care au rămas blocat în autovehicule în urma inundaţiilor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat, miercuri, stare de urgenţă în Los Angeles şi în alte comitate din sudul Californiei.

Circa 100.000 de oameni din acest stat nu aveau, joi seară, electricitate.

Centrul de Prognoză a Vremii din SUA a anunţat, joi, că ”sunt posibile numeroase inundaţii rapide”.

”În plus, multe pâraie s-ar putea inunda, putând afecta râuri mari”, a arătat sursa citată.

Un bărbat de 64 de ani din San Diego, California, a fost ucis, miercuri dimineaţă, de un copac căzut, a declarat Poliţia presei americane.

Un alt bărbat, în vârstă de 74 de ani, a murit în apele revărsate în weekend, în timp ce Poliţia încerca să îl salveze dintr-un vehicul, în Redding, California, a declarat presei locale primarul oraşului.

Luni, o femeie de circa 70 de ani a murit după ce a fost ”dărâmată de un val mare şi trasă în ocean” în Parcul MacKerricher din Mendocino County, California, a transmis biroul şerifului.

Avertizări de evacuare erau în vigoare pentru unii locuitori din San Bernardino County în sudul Californiei, iar avertizări privind inundaţii rapide au fost emise, joi dimineaţă, pentru cei din zona Golfului San Francisco.

În zona Golfului, viteza vântului a depăşit 161 de kilometri pe oră, la un observator din apropiere de San Jose, a relatat San Francisco Chronicle.

În Altadena, în apropiere de Los Angeles, localnicii s-au confruntat cu o alunecare de teren într-o zonă afectată de incendiile din ianuarie anul acesta, care era mai puţin capabilă să absoarbă apa din ploi, a relatat CBS News, partenerul din SUA al BBC.

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, a declarat o urgenţă din cauza furtunilor şi i-a avertizat pe locuitori să fie precauţi pe şosele, într-un moment în care au loc multe călătorii de sărbători.

”Le cer tuturor locuitorilor să rămână în siguranţă şi să fie extrem de precauţi pe şosele, dacă este absolut necesar să călătorească”, a declarat ea miercuri. ”Vă rog nu trataţi cu uşurinţă această furtună”, a adăugat ea.

Furtunile au fost cauzate de mai multe ”râuri atmosferice” care au transportat nori întinşi de umiditate din zonele tropicale, într-una dintre cele mai aglomerate săptămâni de călătorii din an, a arătat CBS News.

