Scene de război în Europa. Franţa şi Italia ard după un weekend de teroare, jafuri şi lupte cu forţele de ordine. Doar în Franţa, valoarea pagubelor trece de sute de milioane de euro. Peste două mii de oameni au fost arestaţi, iar 600 de poliţişti şi jandarmi, răniţi. Iar în Italia, cel puţin 200 de indivizi violenţi au fost reţinuţi după ce au devastat centrul oraşului Milano.

Cu feţele acoperite, sute de tineri au ridicat baricade pe marile bulevarde pariziene şi au distrus tot ce le-a ieşit în cale de la bănci şi tomberoane la maşini. După care au urmat jafurile.

"Mă aflu în faţa unui magazin de lux din centrul Parisului care a căzut victimă valului de violențe din ultimele zile. În spatele meu, pe locul unde până recent străluceau vitrinele impecabile, au rămas doar cioburi. Bunuri în valoare de zeci de mii de euro au fost furate în doar câteva minute de bandele care au profitat de haosul din stradă. Şi nu este un caz izolat. Peste 3 mii de afaceri din toată Franța au fost vandalizate și jefuite", a declarat de la faţa locului Ana Iacub, corespondent Observator.

Astăzi, marfa furată - tablete, ceasuri scumpe, îmbrăcăminte şi cosmetice au fost scoase la vânzare pe Internet.

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"Mulțumesc, Paris. Iată! Mulţumesc, Paris.Sunteți belea! Am smuls totul, băieți. Chiar vorbesc cu cei mici. Băieți, aţi produs un şoc. Respect pentru voi! Am ciugulit puțin! Jachetă nouă pe dedesubt!", spune un protestatar.

"Nu au scăpat nici micile afaceri, deşi proprietarii i-au implorat pe tinerii violenţi să nu le distrugă munca de-o viaţă. Au fost foarte mulţi. Cel puţin 5.000 - 6.000. Au distrus, au vandalizat, au insultat. A fost o adevărată tornadă", povestesc oamenii.

În violenţele din weekend, Franţa a pierdut şi clădiri de patrimoniu de valoare este inestimabilă. Primăria din Limoges a fost incendiată de protestatari.

"Urmărind aceste imagini, ne-am întrebat cu toții: la ce se gândesc? Cum pot francezii să facă asta Franței?", spune Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"Nu au nicio scuză, nu au nicio justificare. Cu toţii simţim în aceste momente furie şi ruşine. Cei care au distrus bunuri trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie achite pagubele. Cei care au încercat să dărâme Republica vor fi trași la răspundere", spun oamenii.

Ministrul francez de Interne a recunoscut că forţele de ordine au fost depăşită de situaţie. Şi-a dat demisia, dar nu i-a fost acceptată de Emmanuel Macron.

În spatele protestelor din weekend s-ar afla grupări de extremă stângă, acuză premierul Franţei. Pentru a pune capăt dezordinii, anunţaă măsuri similare unei stări de asediu, cu restricţii de circulaţie noaptea în mai multe localităţi. Violenţele au trecut graniţa şi în nordul Italiei. Cel puţin 200 de oameni au fost reţinuţi la Milano, după ce mai mulţi tineri au spart şi furat din magazine de lux şi supermarketuri.

Presa din Italia scrie că protestele sindicatelor și ale grupurilor de stânga au fost acaparate de așa-numiții "Maranza" - termen folosit pentru a descrie tinerii din a doua sau a treia generație de imigranți. Adolescenții, mulți din familii cu stare materială bună, s-au organizat în mici bande ca să dea spargeri.