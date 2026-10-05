Momentul în care un băiat încearcă să ardă o femeie cu un spray și o brichetă în timpul protestelor din Franţa

Un adolescent de 15 ani a atacat o femeie cu un spray transformat într-un aruncător de flăcări improvizat, în timpul protestelor elevilor din Franţa de la sfârşitul lunii septembrie.

Scena s-a petrecut pe 30 septembrie, în Place du 4 Septembre din Marseille. Adolescentul ar fi îndreptat spre o trecătoare un spray pe care l-a aprins cu ajutorul unei brichete, transformându-l într-un dispozitiv improvizat care a proiectat flăcări.

Băiatul, elev în clasa a X-a la liceul Colbert, a fost reținut vineri după-amiază, iar duminică dimineață a fost adus în fața procurorilor. El şi-a recunoscut fapta și a mărturisit, în faţa oamenilor legii, că îi pare rău.

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Victima a fost arsă pe față

Femeia atacată a suferit arsuri la nivelul feței şi a mărturisit că acum se teme pentru viaţa ei, fiind traumatizată de această întâmplare. "Bine că l-au găsit, dar mi-e teamă de ce urmează", a declarat victima pentru BFMTV.

Pe 5 octombre, 500 de licee unde nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate au fost închise, a anunţat ministrul educaţiei, Edouard Geffray, precizând că 24 de instituţii de învăţământ au fost "incendiate sau vandalizate" în timpul protestelor liceenilor.

"Există activişti, în special de ultra-stânga, care s-au infiltrat în mişcarea liceenilor, pe care au deturnat-o şi care au fost extrem de violenţi. În mod clar, acest lucru pune în pericol şi personalul, şi elevii noştri. Şaptezeci şi opt de persoane din sistemul naţional de educaţie au fost rănite, nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Au fost atacate în mod deliberat pentru ca erau angajaţi ai educaţiei naţionale", a afirmat Geffray.

Cum a început totul

Începută pe 17 septembrie în regiunea pariziană, mişcarea de protest şi blocada liceenilor s-a extins treptat în toată ţara şi a luat o turnură violentă joi în numeroase oraşe franceze.

Ziua de vineri a fost marcată de tensiuni şi peste 1.700 de reţineri - 5.000 în total începând de luni -, iar organizatorii cer continuarea mobilizării marţi în lipsa unor "măsuri concrete".

Liceenii mobilizaţi cer mai multe resurse umane şi financiare pentru sistemul naţional de educaţie, plângându-se de presiunea exercitată de Parcoursup (procedura computerizată de orientare), de numărul insuficient de profesori, de clădiri în stare precară şi de programul prea încărcat.