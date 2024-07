La scurt timp după incident, Donald Trump a transmis condoleanţe rudelor spectatorului care a murit şi i-a asigurat pe susţinătorii săi că el se află în afara oricărui pericol.

"Am fost împuşcat cu un glonţ care mi-a găurit partea superioară a urechii drepte. Am ştiut imediat că ceva nu este în regulă şi am auzit un sunet ca un vâjâit, împuşcături şi am simţit imediat cum glonţul a trecut prin piele. A curs mult sânge şi mi-am dat seama ce se întâmplă", a spus Donald Trump.

Ulterior, echipa sa a publicat şi primele imagini cu fostul preşedinte coborând din avionul său şi îndreptându-se către un vehicul care să-l ducă la casa sa din New Jersey.

Joe Biden a vorbit cu Donald Trump după atac

La aproape o oră după atac a apărut şi reacţia lui Joe Biden. Liderul de la Casa Albă a transmis că a vorbit cu adversarul său la telefon şi că nu trebuie să existe astfel de violenţe în Statele Unite. Mai apoi, el a ieşit în faţa camerelor pentru a condamna incidentul.

"Se pare că se simte bine. Plănuiesc să vorbesc cu el în puţin timp, sper. Este unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această ţară. Nu trebuie să permitem să se întâmple asta. Nu putem fi aşa. Nu putem accepta asta", a declarat Joe Biden, preşedintele Statelor Unite.

Mai multe nume din lumea politică americană şi-au exprimat nemulţumirea faţă de ce s-a întâmplat şi spun că asemenea incidente sunt inadmisibile. Printre ei se află şi Barack Obama care a scris că nu trebuie să existe loc pentru violenţă politică în democraţie.

Reacţii la nivel internaţional după tentativa de asasinat

Tentativa de asasinat a generat o serie de reacţii şi la nivel internaţional. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că atacul l-a şocat, în timp ce Viktor Orban, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Trump, a spus că este cu gândul la fostul preşedinte al Statelor Unite. Emmanuel Macron şi Ursula Von der Leyen i-au transmis şi ei fostului preşedinte însănătoşire grabnică, precum şi mesaje de condoleanţe pentru vicimele din public ale atacului.

Evenimentul din Pennsylvania a fost ultimul miting al lui Donald Trump înainte de Convenţia republicană unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidat al Partidului Republican în faţa preşedintelui democrat în exerciţiu, Joe Biden, la alegerile din noiembrie.

