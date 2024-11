Rezultatele parţiale ale alegerilor din SUA ar putea fi înşelătoare. Când aflăm de fapt câştigătorul

Rezultate alegeri SUA 2024. Peste 80 de milioane de americani au votat deja înainte de ziua alegerilor prin vot anticipat în persoană şi prin corespondenţă. Câştigătorul poate fi aflat miercuri sau ar putea fi nevoie de câteva zile, chiar săptămâni, şi deşi numărătoarea s-ar putea încheia până joi ar putea exista contestaţii și renumărări care să prelungească aşteptarea rezultatelor oficiale.

De ce rezultatele parţiale ale alegerilor din SUA ar putea fi înşelătoare

În 2020, Donald Trump conducea în noaptea alegerilor în aşa-numitul "miraj roşu" (n.r. culoarea republicanilor), dar a fost depăşit de Joe Biden pe măsură ce au fost numărate buletinele de vot prin corespondență preferate de democraţi în pandemie.

Experții au prezis şi atunci ce avea să se întâmple, dar Trump s-a folosit de răsturnarea de situaţie pentru a-și împinge declaraţiile false că alegerile au fost furate. S-ar putea întâmpla din nou acum, în special în Pennsylvania, Michigan și Wisconsin. Şi reversul este posibil, adică un "miraj albastru" (n.r. culoarea democraţilor) care să indice iluzoriu un rezultat puternic pentru Kamala Harris, trendul inversându-se apoi. Este posibil în special în Carolina de Nord și Georgia.

Donald Trump intenţionează să-şi declare victoria atunci când echipa sa consideră că a depășit pragul de 270 de voturi ale Colegiului Electoral necesare pentru a câștiga alegerile. Reuters atrage atenţia că acest lucru ar putea fi prematur, în funcție de câte voturi nu au fost încă numărate și de unde provin ele.

Prezența mai mică la votul anticipat ca în 2020

Peste 78 de milioane de buletine de vot au fost deja exprimate în 47 de state și Districtul Columbia prin vot anticipat şi corespondenţă, conform datelor compilate de CNN, Edison Research și Catalist. În comparație cu alegerile din 2020 din timpul pandemiei, un număr mai mic de americani au votat anticipat în 2024. În urmă cu patru ani, peste 110 milioane de americani au votat anticipat sau prin corespondență, adică aproximativ 70% din totalul alegătorilor.

Numărul total de alegători din acest an va fi cunoscut de abia peste câteva săptămâni, când vor fi numărate complet toate voturile, dar votul anticipat este așteptat să reprezinte 50% din totalul exprimat. Şi deşi, per total, votul anticipat şi prin corespondenţă a scăzut, în unele state, mai mulți alegători au ales să voteze mai devreme decât au făcut-o în 2020.

Carolina de Nord și Georgia, două state cheie au înregistrat anul acesta un număr record de alegători care au votat mai devreme. Cu toate acestea, în Carolina de Nord, s-a înregistrat o scădere la votul prin corespondență, care a fost o opțiune deosebit de populară în timpul pandemiei, când oamenii preferau să evite aglomerația la secțiile de votare.

Republicanii au redus decalajul la votul anticipat și prin corespondență

Dacă în 2020, democraţii au fost cei mai mulţi care au ales să voteze anticipat și prin corespondență, Trump şi-a schimbat discursul în campania actuală. I-a încurajat pe republicani să voteze anticipat și prin corespondență. Potrivit datelor Catalist (pentru 27 de state) democrații înregistrați reprezintă 37% din voturile preelectorale, adică exprimate înainte de 5 noiembrie, ziua alegerilor, în timp ce republicanii înregistrați reprezintă 35%. Este o reducere semnificativă a decalajului din 2020, când, democrații înregistrați aveau un avans de 12 puncte procentuale.

În patru dintre cele șapte state cheie care vor decide probabil alegerile prezidențiale, alegătorii se înregistrează în funcție de partid, iar în fiecare dintre ele, republicanii au în prezent o pondere mai mare decât la votul preelectoral din urmă cu patru ani. În ciuda acestui fapt, sondajele recente efectuate de CNN au arătat că, în general, Kamala Harris conduce printre alegătorii care au votat deja, inclusiv în toate statele swing, în afară de Nevada.

Decalajul de gen a scăzut, dar rămâne mare

În cele șapte state swing, diferența de gen arată similar cu votul anticipat din 2020 și 2022 (alegerile midterms). Per total, au votat mai devreme cu aproape 1,8 milioane de femei în plus faţă de bărbaţi în Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin, conform datelor Catalist. Cu toate acestea, decalajul este mai mic decât în urmă cu patru ani pentru că în general mai puțini oameni au votat înainte de ziua alegerilor, dar și pentru că decalajul procentual este puțin mai mic.

Georgia are cea mai mare diferență de gen, femeile au 56% din voturile exprimate anticipat, faţă de 44% bărbații, în Arizona, 52% femei vs. 46% bărbați, în Carolina de Nord, 56% femei vs. 44% bărbați. Nevada a avut cea mai redusă diferență de gen, 51% femei vs 47% bărbați. În Pennsylvania, statul care va decide cel mai probabil cursa, femeile au reprezentat 56% dintre votanţii preelectorali. În 2022 și 2020, procentul era de 57%.

