Atac cibernetic fără precedent, care stârnește îngrijorare în toată lumea. Sute de supermarketuri din Franța sunt închise de hackeri, care au reușit să crească temperatura congelatoarelor până la 50 de grade Celsius. Tone de alimente au ajuns la gunoi, iar pagubele se ridică la milioane de euro. În paralel, un mare lanț de magazine din România are probleme cu sistemele informatice.

"E șocant să vadă toată lumea că atâta mâncare ajunge la gunoi. Sunt foarte mulți care mor de foame"

"O catastrofă națională. Pentru că pare o risipă absolut monstruoasă", spun oamenii.

Tone de carne, lactate, înghețată și alte produse au ajuns direct la gunoi. Angajații au fost nevoiți să golească frigiderele și congelatoarele, după ce hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire. Totul s-a întâmplat într-o singură noapte.

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"Am fost supuși unui atac cibernetic asupra software-ului nostru, care, din păcate, a adus temperaturi de până la 27 de grade Celsius, ceea ce a dus la topirea unor produse", spune directorul unui magazin, Julien Freret.

Hackerii au reuşit să ridice temperatura congelatoarelor la 50 de grade

Hackerii au profitat de faptul că sistemele care controlau temperatura frigiderelor aveau programe vechi, neactualizate. Acestea erau produse de o companie daneză și aveau probleme de securitate.

"Sistemele astea frigorifice sunt monitorizate de niște companii de la distanță. Hackerii au reușit să spargă sistemul ăsta, să dea niște comenzi de degivrare. În același timp, companiile care monitorizau au fost orbite, ca să zic așa. Lor le-a fost transmis un sistem care funcționează perfect", spune expertul în retail Feliciu Paraschiv.

Și România este expusă unor astfel de riscuri

La noi, experții britanici au numărat 68 de sisteme produse de compania daneză. În Franța, sunt aproape 3.000.

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele atacului. Experții cred că este un avertisment direct despre cât de ușor pot lăsa hackerii un continent fără mâncare.

"Pe de o parte, îi avem pe cei care caută notorietate. Și își vor vinde apoi serviciile altor grupuri pentru diferite misiuni. A doua categorie este formată din profiluri care acționează în slujba cuiva sau a unei ideologii, având ca scop destabilizarea", spunea expertul în securitate cibernetică Adrien Merveille.

"În paralel, grupul Delhaize, care deține Mega Image și Profi, a raportat un alt incident cibernetic. Unele sisteme informatice au fost oprite preventiv, inclusiv în România. Probleme au apărut și în aplicația Mega Image, unde clienții au primit mesaje de eroare. Compania susține că nu sunt indicii că incidentul ar avea legătură cu atacul din Franța", explică directorul unui centru de cercetare al amenințărilor informatice, Bogdan Botezatu.