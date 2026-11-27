Un sat, care în urmă cu aproape 20 de ani risca să fie depopulat, a reuşit să îşi dubleze numărul de locuitori printr-o iniţiativă inedită. Primăria le-a oferit celor care au ales să se mute aici terenuri pentru construcţia de case la preţuri simbolice, chiar şi de cinci euro (aproximativ 26,71 de lei) pentru 1.000 de metri pătraţi. Noii proprietari trebuie însă să respecte o condiţie: să locuiască în sat cel puţin 10 ani.

Aline Visy, în vârstă de 73 de ani, este unul dintre aceşti nou-veniţi care a achiziţionat un teren construibil în Parlan, Franţa, pentru suma simbolică de cinci euro pe 1.000 de metri pătraţi. A construit acolo o casă cu un singur etaj. "Din punct de vedere financiar, este foarte atractiv: banii pe care nu îi cheltuieşti pe teren, îi poţi cheltui pe casă", a explicat pentru AFP această asistentă medicală ieşită la pensie, atrasă şi de gama de magazine, care este incomparabilă cu cea a oraşelor învecinate.

Terenuri la preţuri simbolice pentru a atrage noi locuitori

În 2008, acest sat suferea de acelaşi fenomen de depopulare rurală ca şi în alte părţi ale ţării. Însă noul primar ales la acea dată, Michel Teyssedou, a decis să ia măsuri. "Am decis să implementăm un stimulent foarte puternic, fără precedent, care a constat în oferirea gratuită de terenuri", explică primarul, acum în vârstă de 72 de ani.

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Primăria a început să cumpere terenuri pe care apoi le-a oferit, aproape gratuit, primilor cumpărători. În schimb, noii proprietari se angajează să construiască şi să rămână în oraş timp de cel puţin 10 ani. Rezultatul: aproximativ treizeci de familii au fost primite timp de peste cincisprezece ani, precizează edilul.

Populaţia satului aproape s-a dublat în mai puţin de două decenii

Populaţia a crescut astfel de la 280 în 2008 la 504 în ianuarie 2026. Şcoala, care avea 32 de elevi în 2008, va primi alţi 56 de elevi în ianuarie şi a putut păstra trei posturi de cadre didactice.

Zonele rurale se confruntă cu "dificultăţi semnificative în atragerea oamenilor din cauza lipsei de opţiuni de locuinţe care să corespundă aşteptărilor oamenilor care vor să se stabilească acolo", subliniază primarul Teyssedou, pentru care problema locuinţelor este "strategică". Cu toate acestea, "nu este suficient să oferim pur şi simplu terenuri construibile; este necesar să creăm un mediu de servicii, în special magazine", spune edilul.

Primăria a investit într-o casă neocupată pentru a crea un magazin şi două apartamente. De asemenea, a cumpărat un hambar vechi, pe care l-a vândut apoi unui medic osteopat din sud-estul ţării care practică acum aici. La rândul său, măcelarul Laurent Laborie a primit sprijin din partea primăriei pentru a-şi extinde magazinul din inima satului şi a adăuga o secţiune de produse alimentare şi un punct de colectare a coletelor. "Aducem ceva ce nu era disponibil înainte, cu fructe şi legume, brânză, alimente de zi cu zi şi articole de uz casnic", spune Laurent Laborie, explicând că unii clienţi îşi fac chiar majoritatea cumpărăturilor la magazinul său.

Aceasta este o completare binevenită: odată cu creşterea preţurilor la combustibil, a merge la Aurillac, capitala departamentului, pentru a cumpăra provizii poate fi "foarte scump", spune primarul.

Satul care a atras şi antreprenori din alte regiuni ale Franţei

Primăria din Parlan a pus la dispoziţie şi un spaţiu unui cuplu tânăr din regiunea pariziană, astfel încât aceştia să poată deschide un restaurant. "Am simţit că satul este dinamic. Sunt atât de multe magazine, te face să vrei să locuieşti aici!", se entuziasmează Julien Fleury, în vârstă de 39 de ani, care a deschis "Le Fumoir du Cantal", unde oferă preparate din carne afumată şi peşte.

În 2012, Audrey Carriche, în vârstă de 37 de ani, a profitat şi ea de terenul disponibil pentru a construi o casă în sat, unde şi-a înfiinţat salonul de coafură. De atunci, pentru a satisface cererea, a trebuit chiar să se extindă şi să angajeze un al doilea coafor.

"Din punct de vedere fiscal, ne descurcăm bine. Cred că abordarea corectă este să ne întrebăm nu cât costă, ci cât aduce", a declarat primarul, întrebat care este impactul financiar al acestui program asupra localităţii. Potrivit edilului, "nu există zone fără viitor, ci doar zone fără proiect".