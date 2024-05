Vezi și

Vicepremierul italian Matteo Salvini consideră că stagiul militar este o datorie civică.

Matteo Salvini, vicepremierul Italiei: Eu am avut norocul să fac asta în 1995. Câteva luni de serviciu militar, de serviciu civic, pentru fetele şi băieţii noştri pot să îi ajute, să le dea un sentiment de apartenenţă, de voluntariat, noţiuni de prim-ajutor, protecţie civilă, de salvare a persoanelor aflate în dificultate.

Românii din Italia ar putea fi obligaţi să facă armata

În Italia locuiesc peste un milion de conaţionali. Dacă armata va deveni obligatorie, şi mii de tineri români vor fi obligați să facă stagiul militar. Printre ei. fiul lui Constantin, aflat în Italia de câțiva ani.

Constantin, român stabilit în Italia: Nu văd lucruri ok când cineva te obligă să faci un lucru. Dacă nu are dragoste în chestia asta, este clar că nici eu nu sunt de acord. Dar dacă îl văd pe copilul meu că spune tati, e bună ideea, am citit legea, îmi place cum sună...De ce nu?

Rocsana, româncă stabilită în Italia: Vă spun sincer, eu aș fi de acord. Când eram eu copil, așa se spunea despre cei care mergeau în armată: Ori deveneau bărbați, în sensul că prindeau curaj, se maturizau...Sau, dacă nu, rămâneau după fustele mamei.

Ideea stagiului militar obligatoriu a stârnit, însă, controverse printre miniştrii italieni.

Antonio Tajani, ministrul italian de Externe: Nu cred că se poate introduce serviciul militar obligatoriu, pentru că ar costa prea mult. Noi avem forţe armate profesioniste. Să avem militari care nu sunt profesionişti ar însemna să nu îi putem folosi pe aceşti soldaţi în cel mai bun mod. O uniformă nu este suficientă pentru a fi soldat.

Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în 2005 în Italia. În ultimele luni, însă, mai multe țări din Europa iau în calcul reîntoarcerea la stagiul obligatoriu, de teamă că Rusia va duce războiul dincolo de graniţele Ucrainei.

