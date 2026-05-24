Rusia confirmă oficial "cocktailul" de rachete folosit asupra Kievului: Oreşnik, Iskander, Kinjal şi Zirkon

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că forțele armate ruse au lansat un "atac masiv" asupra unor obiective militare din Ucraina, folosind inclusiv rachete balistice "Oreșnik", rachete hipersonice "Kinjal" și rachete de croazieră "Zirkon".

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 15:53
Potrivit Ministerului, citat de agenția rusă de presă Interfax, atacurile au vizat "obiective de comandă militară, baze aeriene și întreprinderi ale complexului militar-industrial" ucrainean. "Ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice 'Oreșnik', rachete aerobalistice 'Iskander', rachete hipersonice aerobalistice 'Kinjal' și rachete de croazieră 'Zirkon', precum și cu rachete de croazieră lansate din aer, de pe mare și de la sol și cu drone de atac", a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

Rusia susţine că a lovit toate ţintele vizate

Instituția a susținut că "țintele atacului au fost atinse, iar toate obiectivele desemnate au fost lovite". Anunțul vine după atacul de amploare lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei, în care, potrivit autorităților de la Kiev, au fost folosite zeci de rachete și sute de drone.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat anterior că Rusia ar fi utilizat racheta hipersonică "Oreșnik" în atacul asupra regiunii Kiev și a orașului Bila Țerkva. "Oreșnik" este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, prezentată de președintele rus Vladimir Putin în noiembrie 2024 drept un nou sistem hipersonic capabil să transporte focoase convenționale sau nucleare. Potrivit declarațiilor oficiale ruse, racheta poate atinge viteze de până la Mach 10 și ar fi capabilă să lovească ținte aflate pe întreg teritoriul Europei.

Ministerul rus a menționat și utilizarea sistemelor "Kinjal" și "Zirkon". Conform datelor oficiale ruse, "Kinjal" este o rachetă hipersonică lansată din aer, cu rază de peste 2.000 de kilometri. "Zirkon" este o rachetă hipersonică navală, cu rază de peste 1.000 de kilometri și viteză de până la Mach 10. Rusia susține că aceste arme pot depăși sistemele actuale de apărare antiaeriană și antirachetă.

