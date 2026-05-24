Video Zelenski spune că Rusia a bombardat Kievul cu zeci de rachete, inclusiv Oreşnik: "Sunt cu adevărat nebuni"

Volodimir Zelenski a condamnat duminică atacurile lansate de Rusia în timpul nopţii, în care clădiri rezidențiale din Kiev au fost lovite, acuzând Moscova că a folosit 90 de rachete de diferite tipuri, inclusiv sistemul hipersonic Oreşnik.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 12:36
Zelenski l-a acuzat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, că vizează clădiri rezidenţiale,  informează EFE, potrivit Agerpres.

"Putin nici măcar nu poate rosti cuvântul 'victorie', dar continuă să lovească clădiri rezidenţiale cu rachetele sale", a afirmat Zelenski într-un mesaj pe canalul său de Telegram, relatând despre efectele bombardamentului.

Astfel, Zelenski a declarat că Rusia a folosit o rachetă cu rază medie de acţiune Oreşnik, cu capacitate nucleară, împotriva Ucrainei.

"Trei rachete ruseşti au lovit o infrastructură de alimentare cu apă, o piaţă a ars, zeci de clădiri rezidenţiale au fost avariate, mai multe şcoli obişnuite au fost distruse, iar el (preşedintele rus Vladimir Putin) şi-a lansat racheta Oreşnik împotriva lui Bila Ţerkva. Sunt cu adevărat nebuni", a spus Zelenski în mesajul său, potrivit France Presse.

ucraina rusia razboi zelenski putin
