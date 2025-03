Şeful NATO l-a sunat pe Zelenski şi îl îndeamnă să repare relaţia cu Trump: "Trebuie să respecte ce a făcut Trump pentru Ucraina"

"Am vorbit de două ori la telefon cu preşedintele Zelenski. I-am spus acest lucru, trebuie să rămânem împreună, Statele Unite, Ucraina şi Europa pentru a aduce Ucraina spre o pace durabilă", a afirmat Rutte, potrivit The Guardian. Întrebat ce a spus Zelenski despre întâlnirea cu Trump, Rutte a răspuns că nu are libertatea de a dezvălui ce au discutat. "Ceea ce i-am spus în mod clar este că trebuie să respectăm cu adevărat ceea ce preşedintele Trump a făcut până acum pentru Ucraina", a adăugat el, referindu-se la sistemul avansat de arme antitanc mediu (Javelin) furnizat de SUA.

Rutte a adăugat că Ucraina nu ar fi "nicăieri" fără sprijinul american. "Aşa că i-am spus că trebuie să îi acordăm credit lui Trump pentru ceea ce a făcut atunci, pentru ceea ce a făcut America de atunci şi, de asemenea, pentru ceea ce face America în continuare". Mark Rutte a insistat asupra faptului că Trump s-a angajat să construiască o pace durabilă în Ucraina, dar preşedintele SUA doreşte ca Europa şi Canada să cheltuiască mai mult pentru apărare.

"Am vorbit joi timp de o jumătate de oră cu Donald Trump, la telefon cu preşedintele Trump. Suntem prieteni. Am lucrat ani de zile împreună. Ştiu că este hotărât să aducă Ucraina spre o pace durabilă. Este angajat faţă de NATO. Desigur. Se aşteaptă ca partenerii europeni din NATO din Canada să cheltuiască mai mult şi să crească producţia de apărare. Şi are dreptate.

Sunt absolut convins că SUA doresc să aducă Ucraina spre această pace durabilă. Aceasta a fost ceea ce toţi oamenii de rang înalt ai administraţiei au spus în trecut discuţia mea cu preşedintele Trump, dar, evident, ceea ce au nevoie pentru a ajunge acolo este să se asigure că lucrăm cu toţii împreună în acest sens. Şi este important ca preşedintele Zelenski să găsească o modalitate de a-şi reface relaţia cu preşedintele american şi cu echipa de conducere americană.

Am discutat acest lucru ieri cu Zelenski, de asemenea cu Keir Starmer, şi acum se vor întâlni mai târziu astăzi, Zelenski şi Starmer, iar mâine, va avea loc o întâlnire importantă în frumoasa dumneavoastră capitală. Atunci când se va ajunge la un acord de pace, este important, şi cred că acest lucru se va întâmpla, ca multe ţări europene să fie dispuse să ajute pentru a se asigura că garanţiile de securitate sunt în vigoare în Ucraina, pentru a se asigura că acest acord de pace este durabil şi nu va fi contestat din nou de ruşi", a declarat Mark Rutte.

