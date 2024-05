SUA au oprit transportul de arme către Israel pentru a preveni invazia de la Rafah. IDF a intrat triumfător în ultima redută a Hamas

Vezi și

Cu steaguri uriaşe pe blindate, armata lui Netanyahu a intrat triumfător în Rafah, ultima redută a militanţilor Hamas şi a preluat rapid controlul asupra punctului de trecere a frontierei către Egipt, principala cale de intrare a ajutoarelor in enclava asediata si de ieşire pentru refugiaţi. Pe aici, au reuşit să scape de ororile războiului şi românii. Acum, Israel a închis trecerea.

Jon Gambrell, jurnalist: Este o mişcare importantă în războiul din Fâşia Gaza. Rafah a fost punctul prin care a intrat ajutorul umanitar în Gaza. A fost, de asemenea, punctul prin care oamenii puteau fugi în Egipt din calea războiului.

Cel puţin 23 de palestinieni, inclusiv şase femei si cinci copii, au fost ucişi în urma incursiunii. Civilii din zona bombardată au avut la dispoziţie doar 12 ore pentru a se refugia din calea tancurilor. Peste 100.000 de oameni au plecat pe jos sau în căruţe trase de animale slăbite după jumătate de an de foamete.

Oamenii s-au refugiat în cimitire

Statele Unite, Germania, Marea Britanie şi alţi aliaţi au anunţat deja că nu susţin ofensiva asupra oraşului Rafah. Din octombrie, anul trecut, În Rafah s-au refugiat peste 1.400.000 de oameni, dintre care 600.000 sunt copii. Trăiesc în condiţii greu de imaginat, în corturi ridicate în cimitire, nu mai au mâncare şi apă. Organizaţiile umanitare cred că asaltul nu va face decât să adâncească suferinţa acestor oameni. "Nu suntem în siguranţă! Nu suntem în siguranţă absolut deloc! Trăim la mila lui Dumnezeu. Situaţia este foarte dificilă şi nu avem bani. Nu poţi lucra pentru nimeni, nu e nimic".

Asaltul israelian a venit la scurt timp după ce Hamas a anunţat că este de acord să încheie un armistiţiu. A fost însă prea târziu. Israel afirmă că Rafah servește drept bază Hamas, unde ar putea fi ținuți ostatici israelieni. Iar operațiunea lor nu se va sfârşi până nu vor fi eliminaţi toţi luptătorii Hamas din oraş.

SUA au oprit transportul de arme către Israel

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a oprit săptămâna trecută un transport de arme către Israel, în opoziţie faţă de aparentele demersuri ale israelienilor de a invada oraşul Rafah din sudul Fâşiei Gaza, a declarat marţi un înalt oficial al administraţiei, transmite Reuters.

Biden a încercat să împiedice un asalt la scară largă al israelienilor împotriva oraşului Rafah, unde sute de mii de palestinieni s-au refugiat din calea luptelor din alte zone din Gaza.

Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că, pe măsură ce liderii israelieni păreau să se apropie de o decizie privind o incursiune la Rafah, "am început să analizăm cu atenţie transferurile propuse de anumite arme către Israel care ar putea fi folosite în Rafah" începând cu luna aprilie.

"Ca urmare a acestei revizuiri, am pus pe pauză un transport de arme săptămâna trecută. Acesta constă în 1.800 de bombe de 2.000 de livre şi 1.700 de bombe de 500 de livre", a declarat oficialul. "Ne concentrăm în special pe utilizarea finală a bombelor de 2.000 de lire şi pe impactul pe care acestea l-ar putea avea în mediile urbane dense, aşa cum am văzut în alte părţi din Gaza. Nu am luat o decizie finală cu privire la modul în care vom proceda cu acest transport", a mai spus oficialul.

Patru surse au declarat că transporturile, care au fost amânate de cel puţin două săptămâni, au implicat muniţii de atac direct comune fabricate de Boeing, care transformă bombele în bombe ghidate cu precizie, precum şi bombe de diametru mic.

Întârzierea vine într-un moment în care Washingtonul face presiuni publice asupra Israelului pentru a amâna ofensiva planificată în Rafah până când va lua măsuri pentru a evita victimele civile. Casa Albă şi Pentagonul au refuzat să comenteze.

