"Simt doar durere, nu am putere să mă uit cum a luptat pentru viaţa ei. A murit în direct, toţi au filmat-o şi nimeni nu a salvat-o", povesteşte printre lacrimi mama Patriziei.

Sunt cuvintele cutremurătoare ale mamei Patriziei. Nu-şi explică de ce fiica ei de 20 de ani, studentă la Academia de Belle Arte din Udine, nu a fost salvată.

"După părerea mea, se putea face mai mult. Nu vreau dreptate, nu ma încălzeşte cu nimic. Aş vrea doar ca ei să nu fi murit degeaba, măcar să schimbe puţin legile, să fie mai pregătiţi pentru operaţiunile de salvare. Atât, doar asta", adaugă ea.

Vezi și

Mama Patriziei spune că fiica sa a făcut sacrificiul suprem pentru prietena ei, Bianca.

Mama Patriziei: Ea ştia să înoate.

Ea ştia să înoate. Reporter: Fiica dumneavoastră a aşteptat-o pe Bianca, care nu ştia să înoate?

Fiica dumneavoastră a aşteptat-o pe Bianca, care nu ştia să înoate? Mama Patriziei: Da, prietena ei nu ştia să înoate. Avea o inimă mare.

"Mi-am pierdut fiica, nimeni nu mi-o poate aduce înapoi. O să mi-o amintesc aşa cum era. O bucurie, un înger", mărturiseşte şi tatăl Patriziei.

Autorităţile din Udine au proclamat zi de doliu azi în memoria tinerelor

"Sâmbătă eram la masă, vărul meu mi-a spus că se ştie numele uneia dintre fete, Bianca. Eu am spus: stai aşa, prietena mea are o prietenă care se numeşte Bianca. Poate e ea. Am luat telefonul şi i-am scris ei, Patriziei, fără să ştiu că ea era acolo", povesteşte o prietenă de familie.

"Dacă elicopterul făcea 10 minute în loc de 20, dacă pleca unul dintre elicopterele de aici". Sunt întrebări la care trebuie să răspundă acum procurorii care au început o anchetă penală.

Martorii spun că intervenţia a părut superficială

"Erau puţin confuzi, după părerea mea căutau un punct jos pentru a traversa. I-am văzut cuprinşi de panică. (n.r. - pe pompieri)", poveşte un martor.

Mâine, sicriele cu trupurile tinerelor vor ajunge în România. Fetele vor fi înmormântate în localitatea Tarna Mare din Satu Mare. Între timp, pentru a 5 a zi la rând, peste 80 de pompieri şi voluntari, îl caută pe Cristian Molnar cu bărci, drone şi câini de urmă. Imaginile filmate chiar înainte de tragedie sunt dovada unui fenomen devenit global, spun specialiştii. Oamenii asistă nepăsători, ca la spectacol, la mari drame.

"Consideră că mai degrabă să se implice alţii, decât să-şi sacrifice propria poziţie. Unii adoptă atitudini de jurnalism amator, filmând drame, evenimente complicate, în loc să dea o mână de ajutor. Anonimul satului a devenit vedetă pe reţelele de socializare. Se crede influencer şi chiar jurnalist", explică sociologul Ciprian Iftimoaiei.

În weekend, un fotbalist de 19 ani s-a înecat în Râul Olt după ce a căzut de pe ski-jet. Martorii au filmat lupta băiatului pentru viaţă, în loc să să-l ajute. Oamenii au spus că şi-au dat seama prea târziu că tânărul nu va ajunge la mal.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Luaţi la pachet mâncarea rămasă la restaurant? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰