Trump vrea să “cumpere” Gaza și să implice state arabe în reconstrucție. Soarta palestinienilor rămâne incertă

Într-o declarație recentă, președintele Donald Trump și-a exprimat hotărârea de a "cumpăra și deține" Fâșia Gaza, menționând că alte state din Orientul Mijlociu ar putea participa la eforturile de reconstrucție sub coordonarea SUA, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

''Sunt hotărât să cumpăr și să dețin Gaza. Cât despre reconstruirea ei de către noi, am putea permite altor state din Orientul Mijlociu să construiască secțiuni din ea, alți oameni ar putea s-o facă, sub auspiciile noastre. Dar suntem hotărâți să o deținem, să o luăm și să ne asigurăm că Hamas nu revine aici'', a insistat Trump. ''Nu e nimic în care să te muți înapoi. Locul este un șantier de demolare. Restul va fi demolat. Totul a fost demolat'', a adăugat el.

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute duminică, la bordul Air Force One, în timp ce se deplasa spre New Orleans pentru a asista la finala Super Bowl, în marea finală a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL).

Propunerea privind relocarea palestinienilor și reacția Hamas

Trump a mai declarat că este deschis posibilității de a permite intrarea unor refugiați palestinieni în Statele Unite, dar va analiza astfel de cereri de la caz la caz.

Ezzat El Rashq, membru al biroului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas, a condamnat ultimele remarci ale lui Trump despre cumpărarea și deținerea Fâșiei Gaza, a transmis grupul într-un comunicat.

''Gaza nu este o proprietate care să fie vândută și cumpărată. Este o parte integrantă a pământului nostru palestinian ocupat'', iar palestinienii vor dejuca planurile de strămutare, a insistat Rashq.

Preşedintele american a vorbit despre strămutarea permanentă a palestinienilor care trăiesc în Gaza și că ar urma să transforme enclava într-o ''Rivieră a Orientului Mijlociu''. În plus, Trump a lansat săptămâna trecută ideea ca Statele Unite să preia controlul Gaza și să se angajeze într-un efort masiv de reconstrucție.

Declarația sa a fost vagă cu privire la viitorul palestinienilor care au suferit peste un an de bombardamente din partea Israelului ca represalii la atacul Hamas din octombrie 2023, mai notează sursa citată.

Trump: “Ne vom pierde răbdarea cu acest armistițiu”

În cadrul aceleiași discuții, președintele american și-a exprimat frustrarea față de acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas. După ce a urmărit imagini cu eliberarea unor ostatici israelieni de către Hamas, Trump a comparat starea acestora cu cea a supraviețuitorilor Holocaustului.

"Arată ca niște supraviețuitori ai Holocaustului. Erau în stare groaznică. Erau slăbiți", a spus Trump. "Nu știu cât mai putem suporta asta... la un moment dat ne vom pierde răbdarea", a adăugat el.

Eliberarea celor trei ostatici israelieni – Ohad Ben Ami și Eli Sharabi, răpiți din kibbutzul Be'eri, și Or Levy, capturat la festivalul de muzică Nova – a readus în discuție soarta celor 76 de ostatici care rămân în captivitate.

Cei trei bărbați au părut a fi în stare mai proastă decât ceilalți 18 ostatici eliberați anterior în virtutea armistițiului, care a fost convenit în ianuarie, la 15 luni de la începutul războiului. Mulți deținuți palestinieni eliberați de Israel au părut, de asemenea, slăbiți.

