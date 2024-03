Ucraina a scufundat în Marea Neagră o navă rusească lansatoare de rachete, Serghei Kotov. Momentul în care este lovită cu drone Magura

Vezi și

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a confirmat că, în urma unui atac cu drone navele model Magura V5, a scufundat în noaptea de 4 spre 5 martie o navă rusească de patrulare a Flotei Mării Negre "Serghei Kotov".

Dronele au lovit nava lângă Feodosia, în apropiere de strâmtoarea Kerci, potrivit surselor ucrainene. Serviciul militar ucrainean de informații a postat ulterior pe Telegram o filmare cu momentul exploziei.

Potrivit jurnalistului ucrainean Iuri Butusov, apropiat de armata de la Kiev, nava "Serghei Kotov" costă aproximativ 65 de milioane de dolari iar în urma atacului, pupa navei, precum și tribordul și babordul acesteia au fost avariate.

Cel puțin trei atacuri similare au fost efectuate asupra Serghei Kotov în 2023, dar echipajul a reușit să se apere cu succes.

Nava "Serghei Kotov" este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr.

Bloggerii militari ruşi confirmă scufundarea, dar susţine că echipajul a fost salvat

Ministerul rus al Apărării nu a anunţat nimic oficial, dar vestea scufundării a fost confirmată şi de aşa-numiţii bloggeri militari ruşi. Bloggerul Boris Rozhin, care scrie pe Telegram sub numele de Colonelul Cassad, şi care are peste 800.000 de abonați, susţine că echipajul a încercat salvarea navei, dar daunele suferite au fost prea mari. Potrivit acestuia, mai mulţi marinari ruşi au fost răniţi, dar nimeni nu a murit. El atrage atenţia că deşi războiul din Ucraina a intrat în anul 3, flota rusă de la Marea Neagră nu are măsuri adecvate de a lupta contra dronelor navale.

"În urma unui atac de noapte lângă Feodosia, am pierdut nava de patrulare Sergei Kotov. A fost atacată de un grup mare de drone navale. În urma avariilor suferite, echipajul a încercat salvarea navei, dar măsurile nu au dat rezultate. Evident, sistemul în care navele trebuie să lupte împotriva dronelor doar cu mitraliere este insuficient. Dezvoltarea unor măsuril de luptă contra-drone pentru nevoile flotei merge prea încet. Din fericire, nu au fost victime. Echipajul și-a îndeplinit sarcina....dar daunele au fost prea grave. În cele din urmă echipajul a abandonat nava, mai mulți marinari au fost răniți, dar nimeni nu a murit" a relatat Boris Rozhin.

Canalele rusești de Telegram din Crimeea au raportat în noaptea de luni spre marți explozii în apropiere de Podul Kerci, care face legătura cu Rusia continentală. Inițial s-a crezut că ucrainenii au atacat podul. Autorităţile ruse au închis traficul feroviar pe podul Kerci mai bine de opt ore.

Noua reuşită a ucrainenilor face parte dintr-o serie de lovituri aduse flotei ruse. Dronele ucrainene au scufundat pe 14 februarie nava de debarcare de mare capacitate Cezar Kunikov. Cel puțin trei drone de atac încărcate cu explozivi și controlate de la distanță de agenţii GUR au lovit nava în timp ce se afla în apropiere de stațiunea Alupka din Crimeea.

Într-un atac similar, în septembrie anul trecut, ucrainenii au susţinut că au lovit o altă navă de patrulare din aceeași clasă, Vasilii Bîkov, fără a o scufunda. Ministerul rus al Apărării a susținut atunci că echipajul a răspuns atacului și a distrus trei drone navale ucrainene.

