UE a adoptat cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Cum vrea să oprească flota din umbră a lui Putin şi ocolirea interdicţiilor

Miniştrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat noi măsuri punitive pentru a contracara eludarea sancţiunilor şi a împiedica Rusia să obţină tehnologie occidentală pentru fabricarea de arme, informează luni dpa. Alte 69 de persoane şi 47 de entităţi legate de invazia rusă împotriva Ucrainei au intrat acum sub incidenţa sancţiunilor, cu îngheţarea activelor şi, în cazul persoanelor, cu interdicţia de a călători în Uniunea Europeană.

Pentru prima dată, noua serie de sancţiuni vizează de asemenea sectorul rus de gaz natural lichefiat, sector de mai multe miliarde de dolari. Aceste măsuri punitive interzic unor porturi precum Zeebrugge din Belgia să transporte gaz natural lichefiat rusesc către ţări în afara Uniunii Europene, după o perioadă de tranziţie de nouă luni. De asemenea, este vizată aşa-numita "flotă din umbră" a preşedintelui rus Vladimir Putin, folosită pentru a eluda sancţiunile şi formată din 27 de nave specifice.

Ce prevede cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei

Articolul continuă după reclamă

Referitor la gazul natural lichefiat (GNL), cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni interzice toate investiţiile și exporturile către proiectele de GNL aflate în construcție în Rusia, arată Comisia Europeană într-un comunicat oficial. De asemenea, interzice, după o perioadă de tranziție de 9 luni, utilizarea porturilor UE pentru transbordarea de GNL rusesc. Mai mult, este interzis importul de GNL rusesc în anumite terminale care nu sunt conectate la rețeaua de gazoducte a UE.

Pentru prima dată, UE a adoptat o măsură care vizează anumite nave care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Aceste nave au primit interdicții de acces în port și la anumite servicii, dintr-o gamă largă de motive, cum ar fi transportul de echipamente militare pentru Rusia, transportul de cereale ucrainene furate și acordarea de sprijin în dezvoltarea sectorului energetic al Rusiei, prin transportul de componente GNL sau transbordări de GNL.

Această măsură vizează şi petroliere care fac parte din "flota din umbră" a lui Putin, care eludează sancţiunile UE și ale Coaliției legate de plafonul de preț şi recurg la practici de transport înșelătoare, nerespectând standardele internaționale. În această primă fază, UE a plasat 27 de nave pe lista sancţiunilor, dar ea poate fi actualizată cât de des este necesar, mai transmite Comisia.

Mai mult, pachetul vizează noi persoane și entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Pe listă au fost incluse alte 69 de persoane fizice și 47 de entități vizate de înghețarea activelor și, în cazul persoanelor fizice, de interdicții de călătorie.

Noul pachet întărește în mod semnificativ sancțiunile financiare la adresa Rusiei prin introducerea unei interdicții pentru băncile UE din afara Rusiei de a utiliza sistemul de mesagerie financiară SPFS, care este echivalentul rusesc al SWIFT. De asemenea, permite Consiliului să întocmească o listă a băncilor din țări terțe din afara Rusiei conectate la un astfel de sistem; acestor bănci li se va interzice să facă afaceri cu operatorii din UE. Totodată a fost introdusă o interdicție de tranzacții cu bănci și furnizori de active cripto, în Rusia și țări terțe, care facilitează tranzacțiile ce sprijină industria de apărare a Rusiei. Aceste noi sancțiuni vor reduce capacitatea Kremlinului de a canaliza fonduri pentru a-și finanța mașina de război, dă asigurări CE.

Unul dintre obiectivele cheie rămâne acela de a continua limitarea veniturilor rusești și de a consolida restricțiile de export pentru bunuri industriale și tehnologie avansată. Pachetul restricționează exportul a nouă articole suplimentare cu dublă utilizare și tehnologie avansată (cuptoare cu microunde, antene de amplificare a semnalului, înregistratoare de date de zbor și vehicule de teren) și extinde interdicțiile de export pentru anumite tipuri de produse industriale chimice, materiale plastice, piese pentru vehicule și piese de mașini. În plus, exportul și transferul minereului de mangan sunt acum interzise.

De asemenea, pachetul impune restricții mai stricte pentru exportul de articole cu dublă utilizare și tehnologie avansată către 61 de entități stabilite în Rusia (28) și în țări terțe (33) care sunt asociate direct sau indirect cu industria militară a Rusiei și contribuie astfel la sprijinirea războiul de agresiune al Rusiei. În plus, pachetul extinde interdicția de import de heliu, care generează venituri semnificative pentru Rusia.

Întrucât Rusia caută în mod constant modalități de a evita sancțiunile, UE și-a reevaluat și ajustat strategiile. Pentru a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a accesa mărfurile și tehnologiile restricționate, acest pachet conține mai multe măsuri menite să stimuleze sectorul privat să se conformeze, să sprijine aplicarea lor și să împiedice eludarea sancțiunilor, inclusiv prin controlul asupra filialelor străine ale operatorilor UE. Mai mult, include inițiative specifice pentru a proteja operatorii UE de expropriere și pentru a răspunde altor acțiuni ilegitime ale statului rus, inclusiv furtul de proprietate intelectuală.

Pachetul îmbunătăţeşte, de asemenea, interdicția de import a diamantelor rusești convenită în cel de-al 12- lea pachet de sancțiuni. Acesta clarifică faptul că interdicția nu se aplică diamantelor care se aflau în UE sau într-o țară terță (alta decât Rusia), sau care au fost şlefuite sau fabricate într-o țară terță, înainte de intrarea în vigoare a interdicției. De asemenea, permite importurile sau exporturile temporare de bijuterii, de exemplu pentru târguri comerciale sau reparații. În plus, pachetul prelungește cu șase luni (până la 1 martie 2025) perioada de la care schema de monitorizare pentru importurile de diamante naturale brute și şlefuite va deveni obligatorie. În plus, amână interzicerea bijuteriilor cu diamante rusești prelucrate în țări terțe, altele decât Rusia, până când Consiliul decide să activeze interdicția în lumina măsurilor decise în cadrul G7.

În plus, noul pachet include măsuri care protejează procesele noastre democratice și combate interferența Rusiei, cum ar fi interzicerea partidelor politice de a primi finanțare de la statul rus.

Datele comerciale anormal de mari pentru anumite produse sau țări sunt dovezi concrete că Rusia încearcă în mod activ să eludeze sancțiunile. Acest lucru ne cere să dublăm eforturile pentru a combate eludarea și să cerem vecinilor noștri o cooperare și mai strânsă. Reprezentantul UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, își continuă legătura cu țările terțe cheie pentru a combate eludarea. Primele rezultate tangibile sunt deja vizibile. În unele țări sunt puse în aplicare sisteme pentru monitorizarea, controlul și blocarea reexporturilor. Am convenit, de asemenea, asupra unei liste de bunuri sancționate de prioritate înaltă, cărora întreprinderile ar trebui să le acorde o atenţie deosebită și pe care țările terțe nu trebuie să le reexporte în Rusia. În plus, în cadrul UE, am întocmit și o listă de bunuri sancționate care sunt critice din punct de vedere economic și asupra cărora întreprinderile și țările terțe ar trebui să fie deosebit de vigilente, încheie CE.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi folosit aerul condiţionat zilnic în ultima perioadă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰