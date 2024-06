Furie în Ungaria: Cum a fost exclusă de la vot. UE a aprobat 1,4 mld euro pentru Ucraina din profitul activelor ruseşti înghețate

Statele UE au aprobat luni o primă tranșă de ajutor militar pentru Ucraina de până la 1,4 miliarde de euro, provenită din veniturile generate de activele rusești înghețate (circa 200 de miliarde de euro rezerve financiare ale Rusiei, blocate în băncile europene după începerea războiului din Ucraina), au relatat pentru POLITICO patru diplomați europeni.

Ungaria, exclusă de la vot

Deşi Ungaria s-a opus, Consiliul a stabilit că Budapesta nu poate opri aceste plăți, deoarece s-a abținut de la votul dat la începutul acestui an pentru crearea Fondului de Asistență pentru Ucraina (UAF). La baza acestei lacune juridice se află faptul că fondurile nu provin de la contribuabilii UE, au spus oficialii europeni. Banii nu vor fi folosiți pentru rambursări, așa cum este în mod normal în cazul Fondului de Asistență pentru Ucraina, ci pentru achiziții directe de muniție și sisteme de apărare aeriană. Un sfert din sumă va fi folosit pentru achiziții de la industriile ucrainene.

Membrii UE au avut termen până luni, 24 iunie, la ora 11 dimineața, pentru a-și exprima opinia, iar niciuna nu a votat negativ, potrivit unui mesaj intern consultat de POLITICO. Decizia nu a necesitat unanimitate, ceea ce înseamnă că Ungaria nu a putut să o blocheze. În ciuda acordului de astăzi, Ungaria continuă să blocheze 7 decizii privitoare la plăţi de 6,6 miliarde de euro în cadrul UAF ca rambursare parțială pentru armele achiziționate pentru Ucraina.

Ungaria este "furioasă" de ceea ce s-a întâmplat astăzi

Potrivit unui diplomat, Ungaria este "furioasă" de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu este clar care este suma exactă trimisă Ucrainei din veniturile generate de activele ruseşti înghețate, însă ea s-ar situa între 1,2 miliarde și 1,4 miliarde de euro. Anunțul oficial este așteptat luni la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg.

Potrivit Financial Times, această aprobare ar deschide calea şi pentru G7 de a strânge 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina până la finalul anului. Soluția legală pentru folosirea veniturilor din dobânzi, pentru cele circa 200 de miliarde de euro, este probabil suficientă pentru a garanta plata împrumutului, potrivit oficialilor citaţi de FT. Totuşi, potrivit The New York Times, profitul de pe urma activelor ruseşti îngheţate s-ar ridica doar la 3-4 miliarde de dolari pe an.

Mai mult, Ungaria ar putea bloca sancțiunile UE în baza cărora sunt îngheţate activele rusești, o decizie care trebuie reînnoită în unanimitate la fiecare șase luni de către toate cele 27 de țări UE. Potrivit Financial Times, americanii şi membrii G7 au fost îngrijoraţi de acest scenariu iar aceste preocupări au cauzat întârzieri semnificative în negocierile privind împrumutul de 50 de miliarde de dolari.

Oferta făcută de UE Ungariei, respinsă

Josep Borrell, șeful diplomației UE, a spus că Bruxellesul i-a oferit Ungariei o înțelegere similară cu cea încheiată de premierul Viktor Orban cu NATO săptămâna trecută. Practic Budapestei i s-a oferit posibilitatea de a nu participa la activitățile de sprijinire a Ucrainei în schimbul renunţării la blocarea prin veto a măsurilor, dar oferta a fost respinsă.

"I-am oferit Ungariei varianta în care banii ei nu vor fi folosiți pentru a sprijini Ucraina în niciun fel, nici pentru ajutor letal, nici pentru orice altceva. Scoate-ți banii din cutie. Nu vreau să-ți folosesc banii. Dar nu a fost destul.... iar asta ține de legăturile puternice pe care Ungaria le are cu Rusia", a spus Josep Borell.

