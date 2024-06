Pe jumătate dezbrăcat şi cu un topor în mână, românul de 26 de ani numit de autorităţi doar Eduard, e filmat în faţa blocului din cartierul Floridsdorf imediat după crima odioasă. Pe imaginile surprinse de vecini se vede cum bărbatul flutură un topor plin de sânge. Loveşte cu putere geamul unei locuinţe de la parter. Poliţiştii fuseseră anunţaţi deja să intervină aşa că, în scurt timp, zeci de agenţi au ajuns la faţa locului. Românul nu s-a predat, ba mai mult a distrus o autospecială şi a atacat forţele de ordine. Ca să îşi salveze viaţa, unul dintre poliţişti a scos pistolul şi a tras.

Român împuşcat mortal, îla Viena

"A ieşit în fugă pe stradă, a urmat un moment de linişte, apoi am auzit împuşcăturile şi el a căzut la pământ. S-a întâmplat foarte repede", povesteşte un martor. "Am auzit scandalul încă din apartament, prin perete, ceva spart şi apoi trei sau patru focuri de armă. Atacatorul a murit pe loc. Apoi am aflat că tânărul de 26 de ani şi-a atacat şi omorât colega de apartament cu un topor", spune o femeie.

Vezi și

Este vorba despre o tânără de origine chiliană, cu care locuia de ceva vreme în Viena. Din motive necunoscute, fata nu ar fi vrut să îl lase să mai intre în apartament. Moment în care bărbatul a pus mâna pe un topor şi a spart uşa.

Filmul crimei din Austria

"Speriată, tânăra de 22 de ani le-a scris unor colegi de serviciu că este în pericol. Imediat, aceştia au apelat-o video. Chiar în acele momente românul reuşea să intre în cameră şi s-a năpustit cu arma asupra ei. Cunoscuţii au devenit fără să vrea martori la scenele odioase", transmite Cristina Filip, reporter Observator.

"Femeia a fost găsită întinsă pe podea într-una dintre camere. Corpul ei avea răni masive la cap", a declarat Markus Dittrich, purtător de cuvânt al Poliţiei. Presa din Austria scrie că poliţiştii îl aveau în evidenţă pe bărbatul din România cu probleme psihice. Nimeni nu ştie dacă cei doi chiar aveau o relaţie sau erau doar colegi de apartament. Anchetatorii nu ştiu nici de la ce a pornit conflictul.

Poliţiştii din Viena au deschis o anchetă şi analizează inclusiv modul de operare al agenţilor. Acesta este al 11-lea incident în care o femeie este ucisă în capitala Austriei anul acesta.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi s-a părut exagerată reacţia publicului la momentul Babasha de la concertul Coldplay? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰