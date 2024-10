Video Un an de la atacul Hamas în Israel. Bilanțul negru al anului care a schimbat istoria. De ce crime de război sunt acuzate cele două părți

Astăzi se împlineşte un an de la atacul militanţilor Hamas în Israel. 1200 de oameni şi-au pierdut viaţa atunci, iar alţi 250 au fost luaţi ostatici. Printre victime s-au numărat şi mai mulţi români. În întreaga lume au fost proteste de amploare în aceest weekend pentru anul care a schimbat istoria. Chiar şi aşa, Israelul a continuat să atace capitala Libanului şi noaptea trecută. În ultimul an, Israelul a bombardat peste 40.000 de ţinte în Fâşia Gaza, a descoperit 4.700 de tuneluri şi a distrus 1.000 de locuri de lansare a rachetelor, a anunţat armata luni, la împlinirea unui an de la atacurile militanţilor conduşi de Hamas care au declanşat asaltul Israelului asupra enclavei, relatează Reuters.