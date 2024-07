"Veniți la mine". Momentul în care Joe Biden a luat singur decizia de a se retrage. Toţi au aflat cu un minut înainte de a posta anunţul

Alegeri SUA 2024 . Echipa de campanie a lui Joe Biden şi staff-ul său de la Casa Albă au aflat că preşedintele se retrage din cursa pentru un nou mandat cu un minut înainte ca anunţul să fie făcut public pe duminică pe X. Inclusiv Kamala Harris a aflat decizia preşedintelui duminică, relatează The New York Times.

Preşedintele Joe Biden era izolat weekendul trecut la casa lui de vacanţă, situată pe o plajă din Rehoboth, Delaware, unde se recupera după ce a fost diagnosticat cu Covid.

Biden i-a sunat sâmbătă după masă pe Steve Ricchetti, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi şi pe Mike Donilon, strategul său principal, relatează The New York Times. "Am nevoie de tine și de Mike acasă", le-a transmis scurt Joe Biden.

Până târziu în noapte, cei trei au lucrat la una dintre cele mai importante şi istorice scrisori din mandatul lui Biden, cea în care a transmis lumii decizia de a se retrage din cursa pentru un nou mandat după ce figuri-cheie din partidul democrat, donatori, aliați apropiați și prietenii au făcut constant presiuni ca el să renunţe.

Majoritatea membrilor din staff-ul său nu au aflat decât cu un minut înainte ca anunțul să fie postat pe platforma X (fostă Twitter). Inclusiv Kamala Harrisa aflat duminică, dar nu este clar când anume în timpul zilei.

Joe Biden a fost convins în cele din urmă să facă acest pas parţial pentru că a încercat fără succes timp de mai multe săptămâni să mute atenția de la prestaţia sa intens criticată din dezbaterea cu Donald Trump, a spus un înalt oficial al administrației.

Sâmbătă, Mike Donilon l-a ajutat pe președinte să compună scrisoarea de retragere, iar Steve Ricchetti a organizat când să informeze personalul, cum să facă acest lucru și cine ar trebui să fie informat.

Membrii familiei lui Biden și cei mai apropiați asistenți ai săi au fost anunțați sâmbătă, în timp ce scrisoarea era în curs de redactare. Ea a fost finalizată duminică. Kamala Harris, susţinută de preşedinte pentru a-i lua locul, a fost anunțată duminică înainte ca vestea să fie făcută publică, a spus oficialul.

Duminică, la ora locală 13:45, cu un minut înainte ca Biden să posteze scrisoarea de retragere, președintele şi-a anunţat mai mulţi consilieri, inclusiv pe Anita Dunn, care coordonează strategia de comunicare. A citit scrisoarea și a mulțumit staff-ului.

"Veniți la mine și haideţi s-o rezolvăm", le-a spus președintele. Postarea a fost publicată pe platfoma de social media X la ora locală 13:46.

Unii membri din staff-ul Casei Albe au fost în stare de șoc duminică la aflarea veştii. Unii au plâns, iar alţii au fost uşuraţi.

De ce a postat scrisoarea de retragere prima dată pe X? A vrut să facă anunţul "în felul lui" şi să evite intrigile și scurgerile de informații care i-au afectat campania în ultimele săptămâni, a spus oficialul citat.

Textul integral al scrisorii lui Joe Biden

Scrisoarea de retragere a lui Joe Biden a strâns 342 milioane de vizualizări în mai puţin de 24 de ore de la publicarea pe X.

JOSEPH R. BIDEN, JR. 21 iulie 2024

Concetăţeni americani,

În ultimii trei ani şi jumătate, am făcut progrese mari ca Naţiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiţii istorice în reconstruirea Naţiunii noastre, în scăderea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de reţetă pentru vârstnici şi în extinderea asistenţei medicale la preţuri accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijiri extrem de necesare pentru un milion de veterani expuşi la substanţe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranţa armelor în 30 de ani. Am numit prima femeie africano-americană la Curtea Supremă. Şi am adoptat cea mai importantă legislaţie privind mediul din istoria omenirii. America nu a fost nicicând mai bine poziţionată pentru a conduce decât este astăzi.

Ştiu că nimic din toate acestea nu s-ar fi putut face fără voi, poporul american. Împreună, am depăşit o pandemie care apare o dată într-un secol şi cea mai gravă criză economică de la Marea Depresiune. Ne-am protejat şi păstrat democraţia. Şi ne-am revitalizat şi întărit alianţele din întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieţii mele să slujesc ca preşedinte. Şi, deşi intenţia mea a fost să caut să fiu reales, cred că este în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag şi să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de preşedinte pentru restul mandatului meu.

Mă voi adresa Naţiunii mai târziu în această săptămână mai în detaliu despre decizia mea.

Deocamdată, permiteţi-mi să-mi exprim cea mai profundă gratitudine tuturor celor care au muncit atât de mult pentru a mă vedea reales. Vreau să-i mulţumesc vicepreşedintei Kamala Harris pentru că a fost o parteneră extraordinară în toată această muncă. Şi permiteţi-mi să-mi exprim sincera apreciere faţă de poporul american pentru credinţa şi încrederea pe care le-aţi pus în mine. Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic pe care America să nu-l poate face - atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.

