"Vrem să trăim. Este prea mult?" Zelenski, vizibil supărat pe americani, spune că a primit puţin ajutor militar în 2024

Război în Ucraina. Kievul a primit numai 10% din ajutorul militar aprobat de Congresul SUA mai devreme anul acesta, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Îţi faci sarcina ce-ţi revine. Formezi rezerve, mizezi pe brigăzi speciale, contezi pe un asemenea echipament (promis de SUA n.red). Dar primeşti numai 10% din pachetul deja votat... asta nu este amuzant. Problema nu sunt banii, ci birocrația și logistica", a spus Zelenski miercuri în faţa unor jurnalişti din ţările nordice, referindu-se la eforturile de organizare ale armatei ucrainene, dar care nu primeşte tot sprijinul promis de SUA în virtutea ajutorului de peste 61 de miliarde de dolari aprobat de Congresul american în aprilie.

Zelenski susţine că a primit puţin ajutor militar american în 2024

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit preşedintelui ucrainean, nu finanţarea ar împiedica furnizarea deplină a acestui ajutor, ci "este mereu vorba despre birocraţie sau logistică, de unele idei sau scepticism", adică responsabilii americani ar analiza prea mult dacă "asta vă dăm, dar nu şi asta".

Zelenski a acuzat, de asemenea, SUA că a divulgat informații către New York Times despre solicitarea Kievului de a primi rachete Tomahawks. "Au fost informații confidențiale între Ucraina și Casa Albă. Asta înseamnă că între parteneri nu există lucruri confidențiale!", a transmis Zelenski, vizibil frustrat.

Zelenski: Vrem să trăim. Este prea mult?

Liderul ucrainean s-a arătat deranjat şi de faptul că multe țări i-au spus că "vrea prea multe" după ce i-au consultat aşa-numitul plan de victorie. "Vrem să trăim. Este prea mult?" a întrebat Zelenski.

Potrivit preşedintului de la Kiev, Ucraina nu a vrut niciodată să ocupe centrala nucleară Kursk, deşi analiştii militari occidentali au evaluat că acesta era unul dintre obiectivele armatei ucrainene în timpul incursiunii în Rusia, dar trupele ucrainene au fost blocate în oraşul Korenevo. "Rusia crede că este foarte puternică, dar dacă am fi vrut să punem mâna pe centrala lor nucleară (Centrala Nucleară Kursk), am fi făcut-o, am fi putut să o facem, dar nu am vrut să o facem. Pentru că asta ar însemna să devenim la fel ca Rusia. Nu ocupăm infrastructura lor critică, așa cum au făcut ei cu Centrala Nucleară Zaporojie", a spus Zelenski.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El şi-a exprimat însă speranţa că în următoarele săptămâni, după alegerile din SUA, va fi organizată o nouă reuniune a "Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei", creat la baza aeriană americană Ramstein din Germania după lansarea invaziei ruse asupra teritoriului ucrainean şi care reuneşte statele ce furnizează ajutor militar Ucrainei în războiul cu Rusia.

O astfel de reuniune, la nivel înalt, fusese programată să se desfăşoare la jumătatea acestei luni chiar la baza Ramstein, dar a fost amânată după ce preşedintele american Joe Biden şi-a anulat deplasarea pentru a gestiona situaţia provocată de un uragan în SUA.

"Vedem deja contururile unei reuniuni Ramstein, care ar trebui să se desfăşoare în săptămânile următoare", a spus Zelenski, în timp ce trupele sale se confruntă cu o situaţie tot mai dificilă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata rusă continuă să avanseze

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce faceţi cu medicamentele expirate? Le arunc direct la coş Le duc la punctele de colectare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰