Zayn Malik şi-a amânat turneul din SUA după moartea sfâşietoare a lui Liam Payne

Zayn Malik a amânat etapa din SUA a viitorului său turneu după pierderea sfâşietoare a lui Liam Payne, potrivit BBC.

Liam Payne a murit, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut miercuri de la etajul al treilea al balconului hotelului din Argentina.

Zayn Malik şi-a amânat concertele

Zayn era pe punctul de a începe etapa din SUA a turneului său săptămâna viitoare - începând cu un spectacol la San Francisco miercuri.

Cu toate acestea, cântărețul le-a spus fanilor că amână spectacolele – spunând: „Având în vedere pierderea sfâșietoare din această săptămână, am luat decizia de a amâna etapa din SUA a turneului Stairway to the Sky”.

El le-a spus fanilor de pe X că datele vor fi reprogramate pentru ianuarie și că biletele vor rămâne valabile pentru noile date.

„Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a adăugat el.

Mesajul lui Zayn după moartea tragică a lui Liam Payne

În urmă cu două zile, Zayn Malik a postat un mesaj copleșitor pe Instagram în memoria lui Liam Payne, alături de o fotografie cu cei doi, în care se îmbrățișează și dorm, din perioada în care făceau turnee cu One Direction. Şi-a exprimat de asemenea durerea și regretul că au existat atât de multe conversații pe care nu au apucat să le aibă.

"Liam, am ajuns să vorbesc cu tine cu voce tare, sperând că mă poți auzi. Nu pot să nu mă gândesc, egoist, că mai aveam atâtea discuții de purtat în viața noastră", a scris Zayn.

Adresându-se direct lui Liam, Zayn a continuat: "Nu am apucat niciodată să îți mulțumesc pentru că m-ai susținut în unele dintre cele mai dificile momente din viața mea. Când îmi era dor de casă la 17 ani, tu erai mereu acolo cu o perspectivă pozitivă și un zâmbet liniștitor, spunându-mi că erai prietenul meu și că eram iubit".

Zayn a vorbit și despre cum Liam a fost întotdeauna cel "mai rațional" dintre membrii trupei și cum îl respecta "în secret" pentru că era "puternic și cu opinii ferme". L-a numit pe Liam "cel mai calificat în orice sens" în muzică și a spus: "Nu știam nimic în comparație cu tine, eram un copil novice fără experiență și tu erai deja un profesionist".

"Am pierdut un frate când ne-ai părăsit și nu îți pot explica ce aș da doar ca să îți ofer o ultimă îmbrățișare și să îți spun la revedere cum trebuie și să îți spun cât de mult te-am iubit și te respectam. Voi prețui toate amintirile pe care le am cu tine în inima mea pentru totdeauna. Nu există cuvinte care să justifice sau să explice ce simt acum, decât că sunt dincolo de devastat. Sper că, oriunde ai fi acum, ești bine și eşti în pace și știi cât de iubit ești"

