Simon Cowell, mesaj emoţionant după moartea lui Liam Payne: "Sunt devastat. Cu inima frântă. Și mă simt gol"

Simon Cowell, mentorul și co-creatorul One Direction, a postat un mesaj emoționant pe Instagram în care a vorbit despre durerea profundă pe care o simte după moartea lui Liam Payne. "Sunt devastat. Cu inima frântă. Și mă simt gol. Fiecare lacrimă pe care am vărsat-o este o amintire a ta", a scris Cowell. În omagiul său, a rememorat clipele petrecute alături de Liam şi de One Direction şi despre impactul pe care simte că artistul l-a avut asupra multor oameni.

Simon Cowell i-a adus un omagiu lui Liam Payne, după moartea cântăreţului de 31 de ani - în Buenos Aires, Argentina. Liam a căzut de la etajul trei al camerei de hotel în care se afla, după ce ar fi băut şi consumat droguri.

Co-creatorul One Direction, Cowell, în vârstă de 65 de ani – care a ajutat la lansarea carierei trupei formate la X Factor U.K. în 2010, a postat o declarație pe Instagram pe 18 octombrie, în care şi-a exprimat regretul şi durerea pe care o simte faţă de trecerea în nefiinţă a lui Liam Payne.

"Nu știi niciodată cu adevărat cum te simți față de cineva până în momentul în care se întâmplă ceva ca asta", a scris el. "Liam, sunt devastat. Cu inima frântă. Și mă simt gol. Și vreau să știi cât de multă iubire și respect am pentru tine. Fiecare lacrimă pe care am vărsat-o este o amintire a ta"

Articolul continuă după reclamă

"Este atât de greu de spus în cuvinte acum", a adăugat Cowell. "Am ieșit afară astăzi și m-am gândit la atâtea momente pe care le-am petrecut împreună. Am vrut să îți spun ce le-aș răspunde întotdeauna celor mii de oameni care mă întrebau mereu: 'Cum e Liam'? Și le spuneam că erai bun, amuzant, dulce, atent, talentat, umil, perseverent. Și cât de mult iubeai muzica. Și cât de multă iubire aveai cu adevărat pentru fani".

Cowell a rememorat colaborarea cu Payne la X Factor. "A trebuit să îți spun când aveai 14 ani că nu era momentul tău. Și amândoi am făcut o promisiune că ne vom întâlni din nou. Mulți oameni ar fi renunțat. Tu nu ai făcut-o", a spus el. "Te-ai întors și în câteva luni, întreaga lume te cunoștea. Și nu ai uitat niciodată fanii. Te-am văzut petrecând atât de mult timp cu oamenii care își doreau să te întâlnească. Chiar îți păsa"

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fondatorul Syco Records a vorbit apoi despre timpul petrecut cu Liam anul trecut – "Nu pentru o întâlnire. Doar pentru a sta și a vorbi", a explicat el.

"Și ne-am amintit de toate momentele petrecute împreună. Și cât de mândru erai că ai devenit tată. După ce ai plecat, mi-am amintit că erai încă băiatul dulce și bun pe care l-am întâlnit cu ani în urmă. L-am întâlnit pe fiul tău, Bear. Are zâmbetul tău și acel licăr în ochi pe care îl aveai și tu", a spus Cowell. "Și el va fi atât de mândru de tot ce ai realizat. Și de modul în care ai realizat"

În încheiere, fostul jurat de la American Idol a vorbit despre One Direction. "Întotdeauna i-am văzut pe cei 5 din trupă ca pe niște frați. Și în ceea ce privește mesajele lor de astăzi, cred că ați fost", a scris Cowell. "Și acum, Liam, văd efectul pe care l-ai avut asupra atâtor oameni. Pentru că ai plecat prea devreme".

"Odihnește-te în pace, prietenul meu", a spus el. "Și îți trimit dragostea, gândurile și rugăciunile mele către familia ta".

Cariera lui Liam Payne. Cum a fost formată trupa One Direction

Cowell și Nicole Scherzinger, juraţi la acea vreme pentru X Factor, au jucat un rol major în formarea One Direction, după ce Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan și Louis Tomlinson au susținut audițiile pentru emisiune separat. În ciuda faptului că au terminat pe locul al treilea, trupa a devenit una dintre cele mai mari formații pop din lume. După X Factor, Cowell a semnat cu trupa la fostul său label, Syco Music.

Payne fusese deja la audiții cu doi ani înainte de succesul cu One Direction, cântând "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra în fața juraților Cowell, Louis Walsh și Cheryl. Ani mai târziu, Payne a devenit tatăl unui băiețel de 7 ani, Bear Grey, cu Cheryl.

Deși nu a ajuns mai departe în competiţie în 2008, când avea 14 ani, a fost ovaţionat - toată lumea s-a ridicat în picioare atunci când a revenit în 2010 și a cântat "Cry Me A River" de Michael Bublé, la vârsta de 16 ani.

În urma veștii despre moartea lui Liam Payne, Cowell și echipa Britain's Got Talent au anunțat că vor anula audițiile de joi din Blackpool, Marea Britanie.

"Din cauza trecerii tragice a lui Liam Payne, BGT a decis să amâne audițiile de astăzi din Blackpool", a spus Applause Store, care oferă bilete gratuite pentru public la eveniment, într-o postare pe Instagram Stories. "Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru o poate cauza".

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 7 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei IPS Teodosie ne îndeamnă să nu ascultăm de medic în perioadele de post. Sunteţi de acord cu noua sa declaraţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰