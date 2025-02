Secretarul de stat Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională Mike Waltz şi emisarul în Orientul Mijlociu Steve Witkoff sunt cei trei oficiali americani care ar urma să ajungă în Arabia Saudită. Acolo, se vor întâlni cu trimişii Rusiei, dar nu va fi prezent niciun reprezentant al Ucrainei. Absent va fi şi trimisul special pentru Ucraina şi Rusia care a anunţat că la negocierile pentru pace nu vor participa nici liderii europeni.

Summit de urgenţă convocat de Emmanuel Macron

"Nu înseamnă că interesele lor (n.red. ale europenilor) nu sunt luate în considerare, nu sunt folosite, nu sunt dezvoltate. Înseamnă că, atunci când eşti la masă, ai o abilitate, poţi da un sfat", a declarat Keith Kellogg, trimis special pentru Ucraina şi Rusia. Statele Unite spun însă că Rusia va trebui, printre altele, să facă anumite concesii teritoriale.

"Acum, ceea ce vom încerca să facem este să spargem această alianţă pe care el (n.red. Vladimir Putin) o are. Are o alianţă cu Coreea de Nord care nu exista înainte. Are o alianţă cu Iran care nu exista înainte. Are o alianţă cu China care nu exista înainte, adică în urmă cu patru ani", a declarat Keith Kellogg, trimis special pentru Ucraina şi Rusia. Tot în aceste zile, în Arabia Saudită, Donald Trump ar urma să se întâlnească cu Vladimir Putin. Marco Rubio a vorbit la telefon cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov în vederea păstrării legăturii pentru pregătirea întâlnirii celor doi lideri. Mai mult, ei au discutat şi despre eliminarea barierelor unilaterale impuse de anterioara administraţie americană.

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron îi convoacă pe liderii europeni pentru un summit de urgență care va avea loc luni la Paris. Printre cei prezenţi se va număra şi premierul britanic. Zelenski i-a avertizat însă pe oficiali că americanii s-ar putea retrage din alianţa anti-Putin. "Nu putem exclude posibilitatea ca America să spună 'nu' Europei când va fi ameninţată. Mulți, mulți lideri sunt de părere că Europa are nevoie de propria ei armată, de o armată a Europei. Și chiar cred că a venit momentul. Trebuie create forțele armate ale Europei", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Preşedintele Ucrainei a cerut, în urma întânirii cu vicepreşedintele american la Munchen, garanții reale de securitate.

