Horoscop săptămânal Balanţă 13-17 iulie 2026. Săptămâna aceasta te propulsează în prim-plan în ceea ce privește realizările profesionale, dar cere și o analiză riguroasă a poziției tale publice.

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul carierei, al renumelui social și al relațiilor cu autoritățile, oferindu-ți un imbold pentru a opera schimbări în direcția ta de evoluție. Acest sector este marcat de o reevaluare profundă din cauza tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, ceea ce înseamnă că deciziile tale administrative din trecut sunt verificate de superiori sau că trebuie să corectezi rapoarte oficiale transmise cu erori. În paralel, aspectul Venus careu Uranus aduce instabilitate în sectorul speculațiilor financiare și al activităților recreative, determinându-te să faci alegeri neobișnuite.

Bani: Planul profesional este principalul motor al evenimentelor din aceste zile. Luna Nouă în Rac favorizează preluarea unor noi responsabilități sau lansarea unei afaceri pe cont propriu, însă prezența configurației Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te obligă să rezolvi mai întâi litigiile birocratice vechi sau să renegociezi termenii unui contract de muncă ce conținea inadvertențe textuale. Fii atent la modul în care îți susții punctele de vedere în fața directorilor. Din punct de vedere financiar, aspectul Venus careu Uranus avertizează asupra riscurilor de pierderi din cauza unor decizii luate pe impuls, fiind indicat să eviți achizițiile exagerate destinate unui hobby costisitor.

Dragoste: Viața sentimentală este marcată de dorința de a sparge monotonia, dar și de discuții legate de priorități. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac aduce în cuplu dezbateri despre modul în care cariera îți afectează timpul petrecut în familie, partenerul putând să îți reproșeze că ești preocupat de problemele de la birou. Însă provocarea principală vine de la aspectul Venus careu Uranus, care activează sectorul romantic. Poți experimenta o schimbare bruscă de dinamică în relație, cum ar fi o discuție aprinsă pornită de la un comentariu în mediul online sau o solicitare de independență din partea persoanei iubite. Dacă ești singur, o întâlnire ocazională într-un spațiu de divertisment poate declanșa o atracție rapidă, dar volatilă.