Cod galben de furtuni în România. Ploi torențiale, vijelii și grindină până luni seara
Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit codul galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, valabile de duminică, 12 iulie, până luni seara, 13 iulie. Fenomenele meteo severe se vor deplasa treptat din vestul și centrul țării spre regiunile estice și sud-estice.
Prima avertizare este valabilă duminică, între orele 10:00 și 18:00, și vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 de kilometri pe oră. Pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină cu dimensiuni cuprinse între unu și trei centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.
Instabilitatea se mută în Dobrogea
De duminică seara, de la ora 18:00, instabilitatea atmosferică se va muta în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Avertizarea va rămâne în vigoare până luni dimineața, la ora 10:00.
Un nou Cod galben va intra în vigoare luni, la ora 10:00, și va fi valabil până la ora 22:00. Vor fi afectate Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei.
Și în aceste zone sunt prognozate ploi torențiale, tunete și fulgere, rafale puternice de vânt, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 30–40 de litri pe metru pătrat.
Meteorologii avertizează că fenomene de instabilitate atmosferică se pot produce izolat și în regiunile care nu sunt incluse în avertizări. Marți și miercuri, ploile și furtunile vor apărea cu precădere în jumătatea estică a țării, apoi se vor extinde în majoritatea zonelor.
Furtuni şi în Bucureşti până luni seara
Bucureștiul intră sub incidența unui Cod galben de instabilitate atmosferică, iar meteorologii avertizează că vremea se va deteriora începând de duminică seară și va rămâne instabilă până luni seară. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00, Capitala se va afla sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii prognozează înnorări accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 40-60 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat depășind 25 l/mp.
Temperatura maximă va atinge aproximativ 31 de grade, iar minima nopții va coborî la 15-16 grade. Furtunile continuă și luni Vremea va rămâne instabilă și luni, 13 iulie, când ANM menține Codul galben în intervalul 10:00-22:00. În a doua parte a zilei sunt prognozate noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special după-amiaza și seara. Rafalele de vânt vor atinge din nou 40-60 km/h, iar cantitățile de apă vor putea depăși local 25 l/mp.
Luni, temperaturile vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, maxima urmând să se situeze între 26 și 28 de grade. Meteorologii precizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar, dacă situația o va impune, vor fi emise avertizări nowcasting pentru fenomene meteo severe imediate.