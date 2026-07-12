Cod galben de furtuni în România. Ploi torențiale, vijelii și grindină până luni seara

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit codul galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, valabile de duminică, 12 iulie, până luni seara, 13 iulie. Fenomenele meteo severe se vor deplasa treptat din vestul și centrul țării spre regiunile estice și sud-estice.

Prima avertizare este valabilă duminică, între orele 10:00 și 18:00, și vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 de kilometri pe oră. Pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină cu dimensiuni cuprinse între unu și trei centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.