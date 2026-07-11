Vremea de mâine 12 iulie. Averse torențiale și grindină în jumătate de țară

Vreme severă în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu rafale care pot ajunge la 70 de kilometri pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și mai puternic, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat.

La noapte, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...60 în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 10...15 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe de scurtă durată (în general 2...10 l/mp) pe arii restrânse la munte, în Transilvania și posibil în Crișana și Moldova. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață, mai ales pe văi și în depresiuni.

Vremea de mâine 12 iulie în țară

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate cu precădere după-amiaza în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, astfel de fenomene se vor semnala izolat, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în masivele montane sudice, în special pe creste (rafale de 70...80 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și în Dobrogea, iar cele minime se vor încadra între 8...9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 12 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

Vremea va fi în general instabilă. După-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice.

Vremea de mâine 12 iulie pe litoral

Vremea va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, și, mai ales spre seară și noaptea, trecător vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și condiții de grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat peste 30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua, dar și în timpul ploilor, când vor fi posibile vijelii (rafale de 50 - 70 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade, cu cele mai scăzute valori în deltă, iar cele minime vor fi de 18...19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse de 23...24 de grade.

Vremea de mâine 12 iulie la munte

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, cu precădere după-amiaza, în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului. Vor fi fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul zonei montane, astfel de fenomene se vor semnala doar izolat, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în masivele sudice, în special pe creste (rafale de 70...80 km/h).