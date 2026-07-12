O expoziție inedită are loc la Iași. Trei farfurii din ceramică, semnate de Pablo Picasso, sunt expuse în premieră la Palatul Culturii. Operele de artă ar fi aparținut fostului ministru Darius Vâlcov, condamnat pentru spălare de bani. Impresionanta sa colecție a fost descoperită de anchetatori în timpul perchezițiilor, ascunsă într-un cimitir. Cele trei piese vor fi scoase la licitație în București. Sumele obținute vor fi folosite de ANAF pentru recuperarea prejudiciului de aproximativ 1,2 milioane de euro din dosar.

Deşi Pablo Picasso este recunoscut la nivel mondial pentru tablourile sale celebre şi extem de valoroase, puţin ştiu că artistul a scris istorie şi în domeniul artei și prin ceramică. Peste 3.500 de astfel de lucrări poartă semnătura sa, iar trei dintre acestea sunt expuse, în premieră, la Palatul Culturii din Iaşi.

"Lucrările de ceramică ale lui Picasso sunt mai puţin expuse, mai ales la noi în ţară, dar prin această expoziţie cred că reuşim să facem cunoştinţă şi cu aceste lucrări semnate de Picasso", spune Valentina Druţu, şefa muzeului de artă.

"La muzeele de stat pentru prima dată avem o astfel de expoziţie. Pentru cei care nu ştiau că Picasso a fost îndrăgostit după vârsta de 60 de ani atât de olărit, ce l-a apropait de pământ l-a apropiat şi de marea dragoste a vieţii lui Jacqueline, care i-a inspirat aceste creaţii", spune Maria Bilaşevschi, preşedinte Uniunea Artistilor Plastici din România.

Articolul continuă după reclamă

Alături de cele trei capodopere, vizitatorii mai pot admira şi alte opere inedite semnate Pablo Picasso: 6 cromolito-gravuri și o sculptură monumentală.

"E o colecţie aparte, e prima colecţie dedicată lui Picasso pe care reuşim să o aducem în Iaşi. Intrarea se face pe bază de bilet de intrare la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii. 25 lei sau 7,5 lei pentru elevi şi studenţi", spune Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iaşi.

Colecția este intersantă şi datorită poveştii cu iz penal din jurul ei.

<STANDUP - CLARA MIHOCIU, REPORTER OBSERVATOR 22.28 - 22.47>

Cele trei piese din vase de ceramică glazurată semnate Pablo Picasso ar fi aparţinut fostului ministru Darius Vâlcov, cel care a fost condamnat într-un dosar de spălare de bani. Acum sunt scoase la licitaţie de ANAF pentru a recupera prejudiciu de 1,2 milioane de euro. Ar fi fost găsite, în timpul percheziţiilor, ascunse într-un cimitir.

Toate piesele din această colecţie vor fi expuse la Iaşi până astăzi, urmând ca din 15 iulie să fie scoase la licitaţie în Bucureşti.

"În cadrul licitaţiei, lucrările pleacă de la o estimare minimă, care e sub preţul pieţei de achiziţie pentru a stârni participarea. Aceste 3 lucrări de ceramică aş putea spune că nu ar avea o limită. Vor porni de la 1.500 de euro", spune Alexandra Sulugiuc, art advisor.

Vizitatorii au venit din toate colţurile ţării la Iaşi să admire operele. Cei mai mulţi au rămas şocaţi să afle povestea lor, cum au fost acestea găsite ascunse în cimitir.

"E un masacru la adresa operelor de artă, cu atât mai mult că aflu poveste acum. E totuşi bine că le putem vedea bine la muzeu şi că au ajuns acolo unde este locul, într-o vitrină să poată fi admirate de public".

"Într-un fel e o parte bună, că am reuşit astfel să le vedem. Ca să vedem asemenea opere ar trebui să mergem în muzeele de artă internaţionale".

"Sunt copleşită evident de emoţie. Mi se pare fascinant că a reuşit să le aducă aici. Lucruri care erau efectiv îngropate. E mare lucru", au spus oamenii.

La începutul anului alte opere celebrei, atât tablouri semnate Picasso cât şi Grigorescu, ce au găsite la Darius Vâlcov au fost scoase la licitaţie. Fostul ministru a fost condamnat în anul 2023 la şase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani.