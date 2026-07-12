Horoscop săptămânal Capricorn 13-17 iulie 2026. Această perioadă pune reflectorul pe relațiile tale oficiale, pe viața de cuplu și pe parteneriatele de afaceri, aducând momente de clarificare și oportunități de reconstrucție.

Aspectul de Lună Nouă în Rac se petrece în opoziție cu semnul tău și evidențiază domeniul contractelor formale, al asocierilor și al căsătoriei, deschizând un nou capitol în modul în care colaborezi. Totuși, sectorul este marcat de o analiză severă din cauza tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, aducând în actualitate neînțelegeri mai vechi cu partenerul sau acorduri ce trebuie renegociate din cauza unor erori textuale. În plus, atmosfera materială este perturbată de aspectul Venus careu Uranus, care aduce schimbări neprevăzute în bugetul tău propriu, forțându-te să faci ajustări financiare rapide.

Bani: Domeniul parteneriatelor comerciale și al contractelor este intens solicitat în aceste zile. Luna Nouă în Rac favorizează inițierea unei noi colaborări, însă prezența configurației Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te obligă să nu semnezi acorduri în grabă, deoarece risți să accepți termeni financiari dezavantajoși din cauza unor date transmise eronat de cealaltă parte. Revizuiește actele cu atenție. Din punct de vedere financiar, aspectul Venus careu Uranus aduce o perturbare subită a resurselor tale personale. Poți constata o problemă la o tranzacție online sau ești nevoit să achiți o sumă pentru remedierea unei erori într-un proiect personal.

Dragoste: Viața de cuplu este punctul central al evenimentelor din această săptămână. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac readuce la suprafață nemulțumiri vechi legate de atenția primită sau promisiuni de nuntă amânate în trecut. Partenerul poate fi mai emotiv, fiind necesară o ascultare atentă în timpul prânzului. Tensiunea se poate amplifica din cauza aspectului Venus careu Uranus, manifestat în sectorul cheltuielilor pentru plăceri. O discuție despre banii alocați pentru o ieșire romantică extravagantă poate genera o distanțare temporară, celălalt reproșându-ți rigiditatea. Dacă ești singur, un fost partener te poate contacta, dar decizia necesită mult realism.