Horoscop săptămânal Fecioară 13-17 iulie 2026. Perioada aduce o reevaluare a proiectelor de grup, a planurilor tale de viitor și a modului în care colaborezi cu anturajul.

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul prietenilor, al protectorilor și al asociațiilor profesionale, oferindu-ți prilejul de a te alătura unui nou cerc de interese. Totuși, acest sector este marcat de confuzie din cauza tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, aducând e-mailuri trimise greșit pe grupurile de chat sau reapariția unor vechi cunoștințe care vin cu solicitări nerealiste. În plus, rutina ta zilnică este perturbată de aspectul Venus careu Uranus, care introduce urgențe administrative și modificări logistice la locul de muncă sau în programul de îngrijire a sănătății, cerându-ți adaptare rapidă.

Bani: Sfera fondurilor colective, a sponsorizărilor și a proiectelor derulate în mediul digital trece printr-o fază de analiză. Luna Nouă în Rac îți oferă oportunitatea de a lansa o inițiativă online, însă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac avertizează că alocarea bugetului promis poate întârzia din cauza unor erori birocratice în documentele de finanțare. Este recomandat să nu te bazezi pe simple acorduri verbale. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus aduce provocări tehnice la locul de muncă curent. Te poți confrunta cu o avarie la un echipament electronic pe care îl utilizezi în activitatea zilnică, fiind necesară achitarea unor reparații urgente pentru a nu-ți bloca livrările.

Dragoste: În plan afectiv, dinamica din cercul de prieteni se poate intersecta cu viața de cuplu într-un mod destul de strâns. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac poate genera discuții în contradictoriu cu partenerul din cauza amestecului unei persoane din exterior în deciziile voastre intime, reapărând nemulțumiri legate de anturaj. În același timp, aspectul Venus careu Uranus aduce iritare în activitățile zilnice. Rutina casei este dată peste cap de o schimbare subită de program a partenerului, care refuză să se mai ocupe de sarcinile gospodărești stabilite de dimineață. Dacă ești singur, implicarea într-un eveniment comunitar îți poate aduce o conexiune rapidă cu cineva, dar relația riscă să rămână la stadiul de amiciție.