Horoscop săptămânal Gemeni 13-17 iulie 2026. Săptămâna aceasta pune accentul pe stabilitatea ta materială și pe modul în care îți evaluezi resursele financiare curente.

Configurația de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul veniturilor munciți, al bugetului personal și al bunurilor fizice, dându-ți un imbold de a căuta metode mai eficiente de economisire. Totuși, procesul întâmpină obstacole, deoarece tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac aduce întârzieri în procesarea unor plăți sau necesitatea de a recalcula manual o balanță contabilă din cauza unor erori anterioare. În paralel, aspectul Venus careu Uranus aduce neliniște în planul convingerilor tale personale, scoțând la suprafață nemulțumiri legate de valorile tale de viață. Te confrunți cu o agitație mentală care îți poate strica momentele de odihnă, determinându-te să iei decizii ferme cu privire la principiile tale.

Bani: Gestionarea banilor reprezintă principalul punct de interes al perioadei, fiind necesară o verificare atentă a conturilor. Luna Nouă în Rac îți oferă ocazia de a renegocia o grilă de salarizare sau de a obține profit dintr-un talent practic, prin vânzarea unor produse realizate de tine. Cu toate acestea, tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac aduce confuzie în tranzacții, fiind posibil ca instituția bancară să îți suspende temporar un cont online pentru verificări de rutină. Totodată, aspectul Venus careu Uranus indică cheltuieli neprevăzute legate de o călătorie lungă sau de o problemă juridică, cum ar fi plata unei taxe administrative recalculate brusc sau o penalizare pentru anularea unor bilete din cauza modificării programului.

Dragoste: Relațiile sentimentale sunt influențate de nevoia de predictibilitate materială. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac readuce în atenție discuții în cuplu legate de cheltuielile comune sau de contribuția fiecăruia la bugetul casei. Partenerul îți poate solicita gesturi concrete de implicare, refuzând explicațiile evazive. În paralel, aspectul Venus careu Uranus poate aduce o surpriză legată de secrete sau atașamente ascunse, fiind posibil să afli o informație care îți schimbă percepția despre o persoană apropiată. Pentru cei singuri, prioritatea devine stima de sine, manifestând reticență în a mai accepta compromisuri cu persoane volatile care apar și dispar din viața lor fără argumente clare.