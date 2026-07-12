Horoscop săptămânal Leu 13-17 iulie 2026. Atmosfera acestei săptămâni te îndeamnă la izolare, introspecție și curățenie interioară, fiind o perioadă optimă pentru odihnă, dar mai puțin favorabilă expunerii publice.

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul subconștientului, al secretelor, al izolării și al relațiilor cu instituțiile, deschizând o etapă în care refacerea fizică este esențială. Acest sector este dinamizat de tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, care scoate la iveală bârfe din trecut sau detalii administrative lăsate nerezolvate de către rivali. În opoziție cu această nevoie de liniște, aspectul Venus careu Uranus aduce agitație în planul parteneriatelor oficiale, modificând stabilitatea unor acorduri și forțându-te să gestionezi reacții atipice din partea persoanelor cu care colaborezi.

Bani: În plan profesional, perioada cere prudență maximă și verificarea documentelor în culise, departe de agitația cotidiană. Configurația Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac poate scoate la lumină o eroare contabilă într-un proiect derulat discret, fiind necesară refacerea calculelor înainte de a prezenta rezultatele. Deși Luna Nouă în Rac sprijină planificarea unor strategii financiare discrete, nu este recomandat să faci investiții vizibile acum. Provocarea principală vine de la aspectul Venus careu Uranus, care activează sectorul asocierilor formale și al contractelor de afaceri. Un colaborator poate decide brusc să modifice termenii unei înțelegeri comerciale, sau un client își suspendă comenzile din cauza unei avarii la sistemul de plăți online.

Dragoste: Planul sentimental este marcat de trăiri discrete și de o nevoie de spațiu personal care poate ridica semne de întrebare în cuplu. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac aduce regrete legate de o poveste de dragoste din trecut sau te determină să îți ascunzi temporar nemulțumirile din frica de a nu genera conflicte. Relația poate trece printr-o fază de răceală din această cauză. Tensiunea se acumulează sub influența aspectului Venus careu Uranus, activ în sectorul căsătoriei. Persoana iubită poate solicita o schimbare de program sau poate adopta o atitudine rebelă care contravine obiceiurilor voastre. Pentru cei singuri, se poate înfiripa o idilă discretă cu cineva din mediul de lucru, dar evoluția va fi sinuoasă.