Horoscop săptămânal Rac 13-17 iulie 2026. Te afli în centrul atenției tuturor tranzitelor din această perioadă, fiind un moment de restart personal, însoțit de provocări majore în relațiile cu ceilalți.

Aspectul de Lună Nouă în Rac are loc chiar în sectorul identității tale, se evidențiază domeniul personalității, al imaginii fizice și al noilor începuturi. Simți un impuls de a-ți schimba stilul, însă prezența tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac în același spațiu te obligă la o autoanaliză profundă a comportamentului tău anterior. Devii mai retras în societate, analizând greșelile de exprimare făcute în trecut. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus aduce o atmosferă instabilă în zona resurselor împărțite cu alții, a creditelor sau a partajelor, forțându-te să reacționezi prompt la schimbările logistice cauzate de deciziile celor din jur.

Bani: Sfera inițiativelor individuale și a poziției tale profesionale trece printr-un proces de reconfigurare. Prin Luna Nouă în Rac, prinzi curaj să propui un proiect independent sau să îți asumi o nouă funcție în echipă, însă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac avertizează că prezentările publice necesită atenție sporită, deoarece poți transmite date tehnice eronate colaboratorilor. În plan financiar, aspectul Venus careu Uranus aduce o notificare neașteptată legată de o datorie veche sau de o asociație profesională. Un investitor își poate schimba intențiile pe neașteptate, sau banca te anunță despre modificarea dobânzii la un împrumut, fiind necesară alocarea unor fonduri de rezervă pentru acoperirea diferențelor.

Dragoste: Viața emoțională este marcată de sensibilitate, dar și de riscul apariției unor neînțelegeri din cauza focusului excesiv pe propriile stări. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te face foarte atent la propriul confort psihic, partenerul putând să te perceapă ca fiind distant. Discuțiile reiau nemulțumiri mai vechi legate de atenția primită în cuplu. În paralel, aspectul Venus careu Uranus poate aduce suspiciuni în sectorul intimității și al încrederii, fiind posibil să descoperi o neconcordanță în explicațiile partenerului, fapt care provoacă o discuție serioasă. Dacă ești singur, o coincidență bizară în timpul unei activități curente îți poate scoate în cale o persoană cu un stil de viață neconvențional, care îți va testa limitele emoționale.