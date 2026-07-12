Horoscop săptămânal Săgetător 13-17 iulie 2026

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul crizelor logistice, al creditelor, al taxelor, al asigurărilor și al intimității, oferindu-ți prilejul de a stinge o obligație financiară mai veche. Totuși, prezența tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac în același sector introduce confuzii, cum ar fi notificări fiscale sosite cu întârziere sau recalculări eronate ale unor dobânzi. În paralel, aspectul Venus careu Uranus aduce instabilitate în planul comunicării zilnice și al deplasărilor scurte, transformând programul într-un șir de surprize tehnice și discuții aprinse.

Bani: Sectorul împrumuturilor, al relațiilor cu instituțiile financiare și al banilor partenerului necesită o rigoare sporită. Cu Luna Nouă în Rac, poți iniția demersuri pentru obținerea unei refinanțări, însă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te avertizează să verifici manual extrasele de cont, existând riscul unor comisioane ascunse. Provocarea materială principală vine de la aspectul Venus careu Uranus, care poate genera o cheltuială bruscă legată de mijloacele de transport sau de echipamentele de comunicare. Mașina personală poate prezenta o defecțiune subită, obligându-te să achiți o platformă de tractare sau o piesă scumpă neprevăzută în buget.

Dragoste: Viața emoțională atinge cote mari de intensitate, oscilând între atașament și suspiciune. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac scoate la lumină detalii nespuse din trecut sau discuții vechi despre încredere. Este un moment potrivit pentru o clarificare sinceră în cuplu, ferită de reproșuri inutile. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus aduce provocări în comunicarea curentă. Un mesaj trimis de partener poate fi interpretat greșit din cauza tonului neutru, declanșând o discuție aprinsă prin telefon. Dacă ești singur, o mărturisire neașteptată primită de la o persoană din cercul de cunoscuți îți poate schimba percepția asupra unei relații de prietenie.