Horoscop săptămânal Scorpion 13-17 iulie 2026. Această perioadă aduce o lărgire a orizonturilor tale intelectuale, dar necesită și clarificarea unor chestiuni juridice sau administrative care stagnau.

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul studiilor superioare, al călătoriilor la distanță și al relațiilor cu străinătatea, deschizând un ciclu favorabil pentru actualizarea unor planuri academice. Totuși, acest sector este influențat de tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, fapt care poate aduce amânări de zboruri, rătăcirea unor acte oficiale sau necesitatea de a relua o procedură din cauza modificării regulamentelor. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus aduce tensiuni în spațiul domestic, modificând confortul casei prin evenimente imprevizibile ce cer intervenții rapide.

Bani: Domeniul legat de contractele de colaborare externă, edituri sau procese administrative este intens solicitat. Luna Nouă în Rac îți poate aduce o oportunitate de a dezvolta un proiect cu o firmă din alt oraș sau din străinătate, însă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te avertizează că detaliile financiare trebuie analizate cu atenție, existând riscul unor clauze fiscale ascunse. Este recomandat să amâni semnările oficiale. În paralel, aspectul Venus careu Uranus aduce cheltuieli urgente legate de locuință. Te poți confrunta cu o defecțiune la instalația electrică sau la un aparat electrocasnic de valoare, fiind necesar să aloci o sumă din economii pentru o reparație de urgență.

Dragoste: În plan afectiv, diferențele de opinii sau distanța fizică pot deveni surse de analiză în cuplu. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac readuce în discuție promisiuni legate de o vacanță nerealizată în trecut, fiind nevoie de un dialog calm pentru a stinge nemulțumirile acumulate. În același timp, aspectul Venus careu Uranus generează agitație în cămin. O decizie neașteptată a partenerului legată de modificarea spațiului comun sau vizita neanunțată a unor rude poate strica liniștea. Pentru cei singuri, o conversație pe internet cu o persoană dintr-o altă zonă geografică poate deveni intensă, dar barierele logistice vor tempera entuziasmul.