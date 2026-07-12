Horoscop săptămânal Taur 13-17 iulie 2026. Zilele acestea sunt marcate de o activitate intensă în sfera comunicării și a interacțiunilor tale de zi cu zi.

Fenomenul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul studiului individual, al birocrației locale, al schimburilor de mesaje și al deplasărilor scurte, oferindu-ți prilejul ideal pentru a începe un curs practic. Acest sector este însă agitat de tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, care scoate la iveală erori de redactare în e-mailuri sau promisiuni verbale greșit înțelese în raport cu vecinii ori frații. În plus, echilibrul tău este pus la încercare de o tensiune la nivel public, deoarece Venus careu Uranus creează o discrepanță între dorința de a păstra o imagine stabilă în societate și un impuls subit de independență. Refuzi să te mai supui unor reguli rigide care simți că îți limitează libertatea de acțiune.

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Dragoste: Dialogul în cuplu devine foarte minuțios, dar poate genera mici dispute dacă intervine rigiditatea. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac readuce în discuție promisiuni neonorate, partenerul putând să îți amintească de un apel ignorat sau de un mesaj lăsat fără răspuns în zilele precedente. Este un moment potrivit pentru a lămuri aceste detalii prin calm. Pe de altă parte, stabilitatea este testată de aspectul Venus careu Uranus, care aduce o nevoie acută de autonomie. Te poți simți presat de solicitările celuilalt și riști să reacționezi tăios în timpul unei deplasări cu mașina, cerând spațiu. Dacă ești singur, o scurtă rezolvare a unei probleme administrative în oraș îți poate scoate în cale o persoană cu o prezență excentrică și captivantă.