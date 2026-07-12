Horoscop săptămânal Vărsător 13-17 iulie 2026

Aspectul de Lună Nouă în Rac evidențiază domeniul muncii curente, al obligațiilor administrative și al stilului de viață, oferindu-ți prilejul de a adopta un program mai ordonat. Totuși, acest sector este marcat de blocaje din cauza tranzitului Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, ceea ce înseamnă că softurile de la birou pot funcționa defectuos sau că documentele trimise colegilor se rătăcesc. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus se petrece chiar în sectorul identității tale, aducând schimbări neașteptate în comportamentul tău și o nevoie acută de a încălca unele reguli sociale stabilite.

Bani: Planul profesional necesită atenție sporită la detalii administrative din cauza unor posibile încurcături birocratice. Cu Luna Nouă în Rac, poți primi sarcini noi în fișa postului sau poți lua în calcul schimbarea locului de muncă, însă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac avertizează că noile acorduri pot conține inadvertențe salariale ce vor necesita modificări ulterioare. În paralel, aspectul Venus careu Uranus, activ în sectorul personalității tale, te poate determina să iei o decizie financiară bruscă. Poți renunța pe neașteptate la o colaborare dezavantajoasă sau poți achiziționa un echipament electronic scump fără să analizezi consecințele pe termen scurt asupra bugetului.

Dragoste: Viața afectivă este influențată de oboseala acumulată în activitățile zilnice și de dorința de a nu mai accepta compromisuri personale. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac aduce discuții în cuplu legate de împărțirea sarcinilor gospodărești, partenerul simțindu-se neglijat din cauza programului tău încărcat. În același timp, aspectul Venus careu Uranus te face să fii mai distant sau mai tranșant în exprimarea sentimentelor. Poți decide să anulezi o cină romantică stabilă doar pentru că simți nevoia de libertate totală. Dacă ești singur, atracția față de cineva întâlnit într-un cadru atipic poate fi intensă, dar volatilitatea ta emoțională va bloca stabilizarea legăturii.