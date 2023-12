Vezi și

Aici, în tărâmul magic al lui Moş Crăciun, o dată ce ai intrat, te întorci în vremea copilăriei şi a visurilor împlinite. La Rovaniemi, acasă la bătrânul cu barbă albă, ne-am anunţat venirea şi ne-am programat pentru marea întâlnire. Prima surpriză o avem chiar la intrare: Twinkle, unul dintre spiriduşi, a venit tocmai din România pentru a fi parte din poveste.

Ce face Moş Crăciun după Crăciun

"Pentru Moşul, lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că îl găsiţi tot timpul aici, înăuntru, aşteptând oamenii, să vorbească cu ei. După program, îl găsiţi la pescuit, se dă cu skatebordul, face tot felul de activităţi", spune spiriduşul lui Moş Crăciun.

Doi bunici din România îşi aşteaptă şi ei emoţionaţi rândul.

Turişti: Vrem să ne pregătim nepoţelele. Mai întâi se duc bunicii în recunoaştere.

Reporter: Deci aţi venit în prospecţie?

Turişti: Absolut!

Întâlnirea cu Moş Crăciun este memorabilă, indiferent de vârstă.

Încep pregătirile pentru Crăciunul 2024

Nici nu s-a încheiat bine sezonul, că deja încep pregătirile pentru Crăciunul viitor. "Am început deja să ne pregătim pentru anul viitor. Da, da! Este un proces lung! Dar am făcut-o de atâtea ori, deci nu o să fie vreo problemă! Am multe ajutoare", spune Moş Crăciun.

Cei care vor să fie siguri că Moşul vine şi la anul, au trimis deja scrisoare. Cutia pentru România este plină. "Şi aici este oficiul poştal al lui Moş Crăciun, unde copiii din întreaga lume pot trimite scrisori cu dorinţe şi urări", arată Bianca Iacob, reporter Observator.

"Am ieşit din biroul lui Moş Crăciun şi... Surpriză! Afară ninge. E prima dată când ninge în Finlanda de când suntem aici. Şi am trecut cu voi, acum vorbind, şi Cercul Polar. Este borna care desparte Nordul de Sud", adaugă Bianca Iacob, reporter Observator.

Unde locuieşte Moş Crăciun

Legenda lui Moş Crăciun, care ar fi trăit la Polul Nord, a fost uşor adaptată geografic, în funcţie de reni.

"Pe la începutul anilor 1920 au început să apară multe expediţii la Polul Nord. Oamenii de ştiinţă au văzut că nu există reni care să trăiască la Polul Nord. Unde să-l repoziţionăm? Într-o ţară cu reni. Care e ţara cu cei mai mulţi reni? Finlanda", povesteşte Răzvan Pascu, organizator.

Magia Crăciunului din Rovaniemi poate fi trăită de oriunde, cu ajutorul camerelor de supraveghere. "Am anunţat în redacţie că ne pot urmări live de pe acea cameră, în timp ce noi le trimitem salutări de la Cercul Polar. Pentru Observator, Bianca Iacob şi Loredana Popovici", încheie Bianca Iacob, reporter Observator.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰