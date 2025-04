O ţestoasă uriașă de Galapagos a devenit mamă pentru prima dată la 100 de ani. Mommy a ajuns la Zoo în 1932

O pereche de țestoase uriașe din Galápagos, specii aflate în pericol critic de dispariție, în vârstă de aproximativ 100 de ani, au devenit părinți pentru prima dată la Grădina Zoologică din Philadelphia, potrivit The Telegraph.

Grădina zoologică a anunțat că este "extrem de încântată" de venirea pe lume a patru pui de țestoase uriașe. Părinții sunt Abrazzo și Mommy, o pereche de țestoase din subspecia Western Santa Cruz Galapagos.

Mommy a ajuns la Zoo în 1932

Mommy, o țestoasă centenară sosită la grădina zoologică în anul 1932, a devenit oficial cea mai în vârstă mamă aflată la prima naștere din specia ei. Primul ou a eclozat pe 27 februarie, iar celelalte trei au urmat curând. Puii cântăresc între 70 și 80 de grame și sunt momentan ținuți într-un spațiu special amenajat, departe de ochii publicului, în cadrul Casei Reptilelor și Amfibienilor.

"Este un moment important în istoria Grădinii Zoologice din Philadelphia și suntem extrem de entuziasmați să împărtășim această veste cu orașul nostru, regiunea și întreaga lume", a declarat Jo-Elle Mogerman, președinta și CEO-ul instituției.

"Mommy a ajuns la grădina zoologică în 1932, ceea ce înseamnă că oricine a vizitat grădina în ultimii 92 de ani probabil a văzut-o. Este o parte din istoria noastră vie", a adăugat ea.

Evenimentul face parte dintr-un program de reproducere gestionat de Association of Zoos and Aquariums, care are ca scop conservarea speciilor rare și menținerea diversității genetice, relatează Mediafax.

Abrazzo este o apariție mai recentă, sosind în Philadelphia în 2020, după ce anterior a trăit la Riverbanks Zoo and Garden din Carolina de Sud.

Țestoasele Western Santa Cruz din Galápagos sunt în pericol critic în habitatul natural, iar în grădinile zoologice din SUA se află mai puțin de 50 de exemplare.

"Viziunea Grădinii Zoologice din Philadelphia este ca acești pui să facă parte, peste 100 de ani, dintr-o populație înfloritoare de țestoase din Galápagos pe o planetă sănătoasă", a declarat Jo-Elle Mogerman.

O prezentare publică oficială a celor patru pui este programată pentru miercuri, 23 aprilie, dată care marchează și 93 de ani de la sosirea lui Mommy în grădina zoologică.

