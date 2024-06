Satul-fantomă din SUA care se numeşte România, unde casele se vând cu 1 dolar. Istoria din spatele localităţii

Satul România din SUA este situat într-o zonă rurală din Pennsylvania, unde foarte puţini turişti ajung. Doi vloggeri români, Andreea şi Ion, care au un canal de Youtube numit HaiHui în Doi, au mers să viziteze acest loc şi au vorbit despre lucrurile bizare pe care le-au aflat.

"Am luat trenul din Chicago până în Washington D.C. 18 ore am călătorit, iar din capitală am închiriat o mașină și am condus până aici vreo trei ore și jumătate. Dar nu am găsit cazare în statul România, pentru că nu găsești așa ceva", spun cei doi.

Satul e situat într-o zonă izolată din Pennsylvania

Vloggerii au descris zona în care se află satul România ca pe una rurală, cu străzi fără asfalt, pe care o vezi doar în filme. Ba chiar au asemănat-o cu Bucovina.

"Toată experiența asta ne oferă o imagine a Americii rurale pe care doar în filme o vezi. În realitate, turiștii nu prea ajung aici. Ne apropiem de statul România. Mai avem 12 minute și deja am intrat pe un drum de țară. Peisajul e ca în România. Eu zic că suntem undeva între Cacica și Botoșana, din Bucovina, unde am crescut noi. Oricum, statul în sine este destul de izolat De aceea probabil că nici nu există asfalt și de aceea e bine să vii vara aici dacă vrei să-l vezi".

Imediat cum au intrat în sat, Andreea şi Ion au descoperit multe foarte multe case părăsite. Ei s-au plimbat pe străzile din România până au găsit doi localnici care au recunoscut că nu ştiu nimic despre ţara noastră, chiar dacă trăiesc într-un sat cu acelaşi nume.

Casele se vând cu 1 dolar

În această localitate, o casă a fost vândută cu un dolar. Andreea a explicat cum este posibil.

"Această casă a fost cumpărată cu 1 dolar de cei care locuiesc în momentul de față în ea. Dacă nu îți plătești taxele de proprietate vreo 3-4 ani de zile, statul îți scoate casa la vânzare. Oricine o poate cumpăra, chiar și cu suma modică de 1 dolar. Doar că o cumperi cu istoric, trebuie să plătești taxa de proprietate din spate și dacă cei care o dețineau, proprietarii anteriori, aveau credit la bancă, o cumperi cu tot cu acest credit. Aici în România se vând case cu 1 dolar, dacă proprietarii nu-s atenți și nu-și plătesc taxele la timp", explică Andreea.

Istoria pe care o are la bază micul sat numit România

Vloggerii au vorbit şi despre istoria acestui sat, care se pare că nu are nicio legătură cu ţara noastră. Localitatea este o fostă aşezare minieră, înfiinţată de un om de afaceri pe nume Philip Roman, de la care îi vine şi denumirea.

"În iunie 1875, un om de afaceri pe numele lui Philip Roman, se stabilește aici și deschide o mină. Odată cu el, au venit în jur de 100 de oameni să lucreze aici, printre care mulți italieni, așa cum am aflat de la rezidenții satului. Așadar, numele nu are nicio legătură cu România, ci provine de la numele primului locuitor al acestei așezări, și anume Philip Roman", explică vloggerița.

