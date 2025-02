Un cuplu din UK a zburat până în Italia pentru o zi, fiindcă o ieşire în Londra ar fi costat de trei ori mai mult

Siobhan Walters, în vârstă de 56 de ani, și soțul ei, Stephen, de 64 de ani, au plecat luni, 3 februarie, de pe Aeroportul Stansted, luând un zbor Ryanair către Pisa la ora 8:15 dimineața. După 12 ore petrecute în orașul faimos pentru Turnul Înclinat, s-au întors în Marea Britanie cu un zbor programat la ora 22:15, scrie Daily Mail.

Călătoria dus-întors i-a costat doar 30 de lire sterline de persoană, iar cei doi au călătorit doar cu un mic bagaj de mână. Pe parcursul zilei petrecute în Pisa, au cheltuit în total 80 de lire sterline. Prin comparație, o călătorie de 90 de minute cu trenul din oraşul natal spre Londra și înapoi i-ar fi costat 40 de lire sterline de persoană, iar o zi în capitala britanică ar fi ajuns la un total de aproximativ 300 de lire sterline.

„Cred că, dacă am fi mers la Londra, am fi cheltuit în jur de 300 de lire,” a declarat Siobhan. Ea a explicat și motivul pentru care evită capitala britanică: „Am locuit în Camden, dar ne-am mutat pentru că era prea scump. Rareori mai mergem în Londra din această cauză. O băutură costă 14 lire sterline. Ultima dată când am fost acolo pentru cină, un burger cu cartofi prăjiți a fost 25 de lire de persoană.”

Cât au cheltuit cei doi în Pisa

În Pisa, cei doi au luat un taxi de 12 lire sterline până în centrul orașului și au petrecut ziua explorând împrejurimile. Prânzul a costat 26 de lire sterline pentru o platou de mezeluri și două băuturi, iar pe suveniruri au cheltuit 5 lire sterline. De asemenea, au mai cumpărat ciocolată de 12 lire sterline și băuturi fără alcool în valoare de 6 lire sterline.

„Pisa era pe lista mea de locuri pe care mi-am dorit mereu să le văd și mi-am propus să fac această excursie cât mai ieftin posibil,” a spus Siobhan. „Ne-am așezat la soare și am privit lumea cum trece. A fost atât de plăcut și cald. Am vizitat Turnul din Pisa și ne-am făcut pozele tipice de turiști, prefăcându-ne că îl ținem în echilibru. Am fost și la catedrală, care avea intrarea gratuită, apoi am explorat aleile și magazinele din oraș. Dacă ești dispus să te abați de la traseele turistice, poți descoperi străduțe superbe, restaurante autentice și prețuri mai accesibile,” a adăugat ea.

Seara, cei doi s-au întors acasă, mulțumiți de experiență, dar și foarte obosiți. Siobhan a fost atât de încântată de călătorie încât și-a planificat deja alte excursii rapide în următoarele două luni, inclusiv la Roma și Barcelona. „Am mai făcut excursii de o zi în Europa, inclusiv în Laponia, Berlin și Gdansk. Dacă ești atent la prețurile biletelor de avion, poți vizita Europa într-o singură zi. Este o metodă grozavă de a descoperi locuri noi,” a spus ea.

Pentru cei care vor să viziteze Londra fără să cheltuie prea mult, există mai multe atracții gratuite, precum British Museum, Muzeul de Istorie Naturală, Victoria and Albert Museum, National Gallery, Tate Modern, Wallace Collection, parcurile Richmond și Battersea, grădinile Kensington și Westminster Cathedral.

