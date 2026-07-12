Premierul interimar Ilie Bolojan susţine că reducerea cheltuielilor la nivelul Cancelariei premierului demonstrează că statul poate face economii semnificative fără a afecta funcţionarea instituţiilor. Acesta afirmă că banii economisiţi doar în 2025 şi 2026 ar fi suficienţi pentru construirea unui pod sau a unui pasaj rutier şi consideră că, dacă astfel de măsuri ar fi fost aplicate de-a lungul anilor în toate instituţiile publice, România ar fi putut realiza anual sute de investiţii în infrastructură.

Bolojan: "Dacă nu am fi risipit fondurile publice, am fi avut sute de pasaje sau poduri în fiecare an" - Profimedia

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, duminică după-amiază, că economiile făcute doar de către Cancelaria premierului în 2025 şi 2026 echivalează cu valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crişul Repede sau valoarea unui pasaj rutier suprateran, scrie News.ro.

"Ieri, colegul meu Mihai Jurca a publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din anii anteriori. Aşa cum se vede, cheltuielile sunt cam la jumătate faţă de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crişul Repede în anii trecuţi sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%", a scris, duminică, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta apreciază că se puteau face sute de investiţii, dacă se reduceau cheltuielile statului.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă nu am fi risipit fondurile publice şi am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorităţi centrale economiile ce pot fi realizate, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localităţi din ţară. Sau alte investiţii publice pe care nu le vedem şi de care românii nu vor putea beneficia", a mai transmis Bolojan.

Acesta consideră că "există loc de mai bine la multe autorităţi sau companii publice şi se pot face economii importante prin limitarea risipei, corecta dimensionare a numărului de angajaţi şi contractarea corectă a lucrărilor şi serviciilor publice".

"Doar aşa putem face mai mult, în semn de respect pentru cetăţenii care-şi plătesc taxele şi impozitele", este de părere premierul interimar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a prezentat, sâmbătă, cheltuielile Cancelariei premierului, comparativ 2024 - 2026, şi a precizat că, pe baza cheltuielilor liniare din primele şase luni, se estimează o reducere cu peste 48% în acest an, faţă de 2024.

"Un guvern care administrează poate fi un bun administrator", apreciază Mihai Jurca.