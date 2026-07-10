Şedinţă informală la PNL după decizia Tribunalului București: Hotărârile Congresului respectă legea

Conducerea PNL s-a reunit joi într-o ședință informală, la o zi după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate la Congresul extraordinar din iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificările statutare. Liberalii susțin că deciziile Congresului respectă "întru totul spiritul și litera legi", anunță că vor analiza soluțiile juridice pentru menținerea direcției stabilite prin votul membrilor și afirmă că prioritatea partidului rămâne continuarea guvernării și adoptarea proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

"Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire informală, în format hibrid, cu liderii partidului", anunţă, joi seară, PNL, într-un comunicat de presă, potrivit Mediafax.

Potrivit documentului citat, la şedinţă s-au abordat următoarele teme:

1. Analiza situaţiei partidului şi a funcţionării PNL în urma deciziilor Tribunalului Bucureşti;

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2. Pregătirea PNL pentru sesiunea parlamentară extraordinară, respectiv adoptarea legislaţiei din PNRR pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

"Ca efect al suspendării de către Tribunalul Bucureşti a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcţiona în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Naţional Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii", au transmis liberalii.

Totodată, aceştia anunţă că, în perioada imediat următoare, vor fi analizate soluţiile pentru menţinerea direcţiei PNL pe linia votului covârşitor al membrilor partidului.

"Trebuie să rămânem consecvenţi, responsabili şi să ţinem partidul pe direcţia în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetăţenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greşelile trecutului, înseamnă că nu am înţeles ce s-a întâmplat şi de ce suntem în situaţia de astăzi", a declarat preşedintele PNL, Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Liberalii anunţă, de asemenea, că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, "a subliniat că partidul îşi asumă în continuare responsabilitatea guvernării şi a administrării ţării în condiţii dificile".

"În acest context, preşedintele PNL a arătat că cea mai importantă prioritate rămâne închiderea PNRR, respectiv adoptarea în Parlamentul României a proiectelor esenţiale pentru respectarea jaloanelor asumate de România. PNL îşi va asuma responsabilitatea pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR şi consideră că întreaga clasă politică trebuie să facă acelaşi lucru", se mai arată în comunicatul PNL.

Tribunalul Bucureşti a dispus, miercuri, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Decizia, executorie de drept, aruncă partidul într-o situaţie de incertitudine juridică profundă, într-un moment de maximă tensiune politică şi instituţională.

Hotărârea instanţei vine în urma unei acţiuni formulate de un grup de 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Sorin Cîmpeanu şi Alina Gorghiu. Aceştia au solicitat anularea şi suspendarea efectelor Congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare şi desfăşurare a lucrărilor.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii arată că "instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei".