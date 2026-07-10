PSD Iași acuză PNL și AUR că blochează adoptarea bugetului comunei Mircești prin boicotarea ședințelor Consiliului Local și susține că Prefectura întârzie aplicarea prevederilor legale privind încetarea mandatelor unor consilieri. Social-democrații îi cer premierului interimar Ilie Bolojan să intervină pentru deblocarea situației, acuzând folosirea instituțiilor statului în disputa politică locală.

PSD Iași acuză PNL și AUR că s-au aliat să blochează bugetul unei comune și îi cere lui Bolojan să intervină - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

PSD Iaşi susţine că localitatea Mirceşti nu are bugetul local adoptat, întrucât PNL şi AUR au blocat ”în mod repetat” şedinţele Consiliului Local, potrivit News.ro.

Social-democraţii afirmă că Alianţa PNL-AUR funcţionează ”de minune” la Mirceşti, dar că problema vitală pentru comunitate rămâne finanţarea serviciilor publice şi a investiţiilor locale.

PSD afirmă că mai mulţi consilieri au absentat nemotivat de la trei şedinţe consecutive, împiedicând întrunirea cvorumului şi adoptarea bugetului.

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Secretarul general al comunei a întocmit documentaţia privind încetarea de drept a mandatelor şi a transmis-o Prefecturii Iaşi, însă PSD acuză că "prefectul de Iaşi susţinut de PNL tergiversează emiterea ordinelor şi invocă solicitarea unor clarificări din partea Guvernului".

"PNL şi AUR au ales să blocheze bugetul comunei, fără să ţină cont de consecinţele asupra oamenilor. Am respectat toate procedurile şi am transmis Prefecturii documentele prevăzute de lege. Nu solicităm favoruri, ci aplicarea legii şi dreptul comunităţii noastre la o administraţie funcţională", a declarat primarul comunei Mirceşti, Leon Bălteanu.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, solicită intervenţia premierului interimar Ilie Bolojan pentru a nu permite implicarea instituţiilor statului în disputele politice locale.

"La Mirceşti consilierii PNL, AUR şi un prefect numit politic ţin blocată o întreagă comunitate. Alianţa PNL-AUR este dată în vileag chiar prin blocarea bugetului localităţii. Premierul demis trebuie să plece cât mai repede, dar, până atunci, are obligaţia ca măcar în ceasul al doisprezecelea să asigure respectarea legii şi să nu mai permită folosirea instituţiilor statului în luptele politice locale", s apus Bogdan Cojocaru.