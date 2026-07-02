Barul s-a mutat acasă, iar românii au devenit propriii lor barmani! Cocktailurile ready to drink, gata preparate, la doză sau la sticlă, sunt vedetele verii. Iar pofta se vede în cifre: cererea pentru astfel de produse a crescut cu peste 20% în supermarketuri față de anul trecut.

Cocktailul verii costă acum doar 10 lei. Românii economisesc de cinci ori mai mult dacă îl pregătesc acasă

Colorate, reci și gata de devorat de pe raft. Băuturile ready to drink vin în tot mai multe arome.

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"Sunt o variantă bună pentru adunările cu prietenii", a declarat un tânăr.

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"Cea mai spectaculoasă creştere este a ginului fără alcool, care în luna aceasta a crescut cu circa 300% comparativ cu lunile anterioare", a precizat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Specialiștii ne cam taie pofta. Băuturile gata făcute au mai mulți aditivi și un gust diferit, pentru că înlocuiesc gheața din pahar cu apa din compoziție, care diluează altfel băutura. Iar la sticlele îmbuteliate, până și calitatea alcoolului ar putea avea de suferit.

"E preţul mai bun, la restaurant e mai scump!", a adăugat o altă persoană.

În Capitală plătim între 30 şi 50 de lei pe un cocktail în baruri şi restaurante.

"Acasă e foarte uşor să facem un gin tonic - avem nevoie de gheaţă pentru diluţie, de gin şi de apă tonică şi eventual fructe. Ar trebui să fie un gin cu aromă. Probabil până în 10 lei", a explicat Paul Muşet, manager de bar.

"Undeva la 50 de ml de gin cu 200 de ml de apă tonică! E bine să amestecaţi, dar nu foarte tare, să nu iasă aciditatea din băutură", a punctat un barman.

"Varianta a doua e pe bază de gin şi conţine cordial. Un sirop acidulat, se poate face şi acasă prin macerarea unor fructe", mai spune Paul Muşet.

Iar dacă vrem să aducem un strop din atmosfera de bar în bucătărie, ne putem lua un set de cocktail pentru acasă: câteva ustensile de bază, cu prețuri pornind de la 50 de lei.