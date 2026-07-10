Nicuşor Dan îi cheamă luni, la Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta Coaliție la o nouă rundă de negocier

După două luni de haos politic, preşedintele Nicuşor Dan mai face o încercare. Cheamă liderii partidelor din fosta Coaliţie la o nouă rundă de negocieri, luni, la Palatul Cotroceni. Şansele să ajungă la un acord par extrem de mici, însă, şeful statului anunţă că nu va desemna un premier dacă partidele nu îi garantează că va fi votat de Parlament.

"La întâlnirea de luni vreau că fiecare dintre lideri să spună care e soluţia de majoritate pe care o văd. Eu nu simt că se degajează o soluţie", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Scenarii posibile

Surse politice spun că una dintre variante ar fi un Guvern mixt din care să facă parte tehnocraţi şi miniştri politici. În acest caz, premier ar putea fi Alexandru Nazare. Rămâne, însă, şi varianta unei rocade cu Guverne minoritare. Doar că PSD și partidele de dreapta nu se înteleg în privinţa calendarului. Social-democratţii vor să fie primii la putere, scenariu exclus categoric de PNL şi USR. Alt scenariu ar fi un Guvern de armistițiu în formulă PSD - PNL - UDMR plus grupul minorităților naționale. Liberalii spun, totuși, că nu vor mai guverna alături de PSD.

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"Pozițiile sunt ireconciliabile. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament", a declarat liderul de la Cotroceni.

Șeful Statului a trasat, totuși, o linie roșie: nu va acceptă un Guvern instalat cu voturile AUR. Chiar și așa, PSD face apel la toți parlamentarii și liderii partidelor politice să formeze o majoritate şi să propună un premier.

"Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. (...) Avem datoria că săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate Președintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluțiile de redresare economică", au transmis social-democraţii.

Războiul în interiorul PNL, departe de final

Pe de altă parte, războiul dintre Ilie Bolojan și liberalii care şi-ar dori o nouă alianţă cu PSD pare departe de final. Tribunalul București a suspendat toate deciziile adoptate la ultimul Congres al partidului. Aşa că PNL este obligat să revină la vechea echipă de conducere cu Adrian Veştea şi Nicoleta Pauliuc la vârful partidului.

"Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi nu au câștigat nimic. Nu vom renunța la hotărârile luate", a răspuns Ilie Bolojan.

Instanța a suspendat şi decizia prin care PNL a stabilit că nu reface Coaliția cu PSD. Decizia Tribunalului este executorie, dar poate fi atacată la Curtea de Apel.