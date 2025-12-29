Nou blocaj la CCR privind pensiile magistraților. Ședința a fost amânată pentru 16 ianuarie din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători constituționali: cei patru judecători numiţi de PSD au lipsit. Prezența membrilor este obligatorie, fiind necesară o majoritate de două treimi pentru luarea unei decizii.

UPDATE: Şedinţa CCR pentru pensiile speciale a fost blocată, din lipsă de cvorum, şi a fost reprogramată pentru 16 ianuarie, la ora 10.

Declaraţiile Preşedintei Curţii Constituţionale

Preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Articolul continuă după reclamă

"Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens. Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen", a declarat Simina Tănăsescu, conform News.ro.

Tănăsescu a precizat că ea era singurul judecător al Curţii care avea concediu în această perioadă, dar că şi l-a întrerupt tocmai pentru şedinţa referitoare la Legea pensiilor magistraţilor. Ea s-a referit şi la speculaţiile apărute în spaţiul public referitoare la solicitarea unui studiu de impact.

"Dar pentru că am văzut în presă speculaţii legate de un eventual studiul de impact, trebuie să precizez: studiul de impact e un document premergător în adoptarea actelor normative, e reglementat de legea 24/2000, nu e o noutate. Şi nu fac altceva decât să precizez informaţii care sunt cunoscute în spaţiul public pentru că sunt publicate deciziile noastre în Monitorul Oficial. Curtea Constituţională are o constantă jurisprudenţă, în sensul că studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituţionalităţii legilor. E o opinie majoritară, opinia minoritară crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului. Dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă, deci studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră", a mai transmis Simina Tănăsescu.

Blocaj şi la şedinta CCR de duminică

Judecătorii CCR s-au reunit ieri la ora 13, însă în scurt timp au început disensiunile între cele două tabere. Una care susține măsurile propuse de Guvernul Bolojan, alta care este împotriva creșterii vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani sau stabilirea unui plafon de 70% din ultimul salariu ca pensie după retragerea din sistem.

Aşadar, patru judecători din cei nouă au părăsit ședința și nu s-au mai întors. Este vorba de judecătorii susținuți de PSD. Potrivit unor surse din interiorul CCR, cei patru magistrați au cerut Ministerului Justiției un studiu de impact pe măsurile propuse de guvern și până când va veni acest studiu, au cerut amânarea votului până la mijlocul lui ianuarie. Șefa de ședinți a refuzat amânarea votului, iar cei patru s-au ridicat de la masă și au plecat.

Potrivit legii, dacă lipsesc patru magistrați dintr-o ședință a CCR, ședinţa se amână automat. Un nou termen a fost stabilit pentru astăzi, la ora 10, dar șansele întrunirii cvorumului sunt destul de mici. Legea privind reforma din justiţie a ajuns pe masa CCR în urma unei sesizări venite din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Curtea Supremă susține că legea ar discrimina magistrații în raport cu alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, ar afecta independența justiției și ar încălca standardele internaționale stabilite de CEDO. Potrivit calendarului gândit de guvern, legea ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Dacă nu va fi însă cvorum la ședința de astăzi, atunci reforma din justiţie va trebui să mai aștepte.

"Curtea Constituţională a decis, duminică, continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10,00, în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecţie formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând lipsa cvorumului în cadrul şedinţei de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025", a transmis CCR într-un comunicat.

Ce prevede noua lege intens dezbătută

Noua lege spune că vârsta de pensionare pentru judecători și procurori va creşte, se va schimba formula de calcul a pensiei de serviciu şi scade cuantumul pensiilor speciale pentru magistrați, în special pentru cei care s-ar pensiona de acum înainte. Drepturile deja aflate în plată nu sunt tăiate retroactiv, dar viitorii pensionari ar urma să primească sume mai mici.

În 10 decembrie, Curtea Constituţională a amânat luarea unei decizii în cazul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul mod de calcul al pensiei.

În data de 5 decembrie, ICCJ a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, pe Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰