Un câmp gol din Dâmbovița devine un punct strategic pentru apărarea României. Au început lucrările la fabrica de obuziere autopropulsate de la Petrești, o investiție de un miliard de dolari, cu producție locală, transfer de tehnologie și miză militară majoră.

Cu prima lopată de pământ întoarsă simbolic, aşa a început construcția fabricii de obuziere autopropulsate din judeţul Dâmboviţa. Este una dintre cele mai importante investiții din industria de apărare din România, într-un moment în care producția militară locală devine esențială.

Întreaga afacere ne costă un miliard de dolari

Peste un an, ar trebui să fie gata fabrica de blindate de la Petreşti, Dâmboviţa, unde vor fi realizate 36 de obuziere K9 şi 36 de vehicule blindate K10, sisteme care vor intra în dotarea Armatei Române. Alte 18 obuziere autopropulsate vor veni gata construite din Coreea de Sud. Coreeni au însă planuri mult mai mari, vor să transforme zona într-un hub european pentru aceste maşini de luptă.

Întreaga afacere ne costă un miliard de dolari. Contractul prevede transfer de tehnologie și mentenanță pe termen lung, astfel încât o parte importantă din ciclul de viață al acestor sisteme să fie gestionată aici, în România.

"Este o fabrică foarte importantă, este o fabrică deschisă astăzi care arată faptul că România este o ţară foarte interesantă din punct de vedere economic şi din punct de vedere al inovaţiei militare", a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei.

"O asemenea fabrică aduce de la sine şi alţi investitori, dar nu în ultimul rând, crearea de locuri de muncă. Vom crea toate condiţiile necesare pentru a atrage astfel de investitori puternici în judeţul Dâmboviţa", a afirmat Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița

Sud-coreenii sunt în competiţie cu germanii de la Rheinmetal pentru a construi maşina de luptă Redback. Nemţii ne propun Lynx, iar în lunile următoare, statul român ar trebui să aleagă între cele două mari companii.

"Prin transferul de tehnologie şi cooperare locală, vom transforma România într-un pilon important al lanţului global de aprovizionare în industria de apărare", a spus Jae-il Son, preşedinte şi CEO Hanwha Aerospace

Investiția de la Petrești nu este singura notabilă. Vine într-un moment în care România accelerează modernizarea armatei pe toate direcțiile. Ţara noastră a primit aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat consolidării industriei de apărare, securității naționale și infrastructurii.

"Am achiziționat și drone, UAV Bayraktar, urmează să vină și Watchkeeper anul acesta. Am cumpărat și Vector, adică senzori. Achiziționăm și sisteme de comandă-control și efectorii. Dezvoltarea este pe toate palierele", a afirmat gen. lt. Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

Primele obuziere autopropulsate vor sosi în România în a doua jumătate a anului. Pentru a putea fi folosite imediat, militari români au mers în Coreea de Sud şi au învăţat să le manevreze alături de experţii concernului asiatic.

